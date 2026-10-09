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Россияне увеличили оплату по микрозаймам через реструктуризацию - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне увеличили оплату по микрозаймам через реструктуризацию
Россияне увеличили оплату по микрозаймам через реструктуризацию - 09.10.2026, ПРАЙМ
Россияне увеличили оплату по микрозаймам через реструктуризацию
Россияне в первом полугодии 2026 года увеличили оплаты по микрозаймам через реструктуризацию, рассказали РИА Новости опрошенные компании. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T23:46+0300
2026-10-09T23:46+0300
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2026 года увеличили оплаты по микрозаймам через реструктуризацию, рассказали РИА Новости опрошенные компании. Реструктуризация - это возможность для клиента изменить условия действующего займа. "С начала года в целом по рынку количество обращений выросло в среднем на 10-20% в зависимости от той или иной компании", - сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". Там отметили, что такая тенденция была ожидаемой, поскольку микрофинансовые организации (МФО) начали более активно переходить на длинные займы сроком около 180 дней, что требует другой системы планирования. "Поэтому в период адаптации - рост обращений совершенно логичен. При этом в будущем он будет снижаться", - уточнили в пресс-службе. В микрофинансовой компании "Джой Мани" зафиксировали в первом полугодии 2026 года увеличение оплат по микрозаймам через реструктуризацию в 1,5 раза в годовом выражении. При этом по сравнению с первым полугодием 2024 года показатель увеличится в 2,4 раза. Аналитики компании, изучив динамику реструктуризации займов текущего года, прогнозируют по его итогам рост как минимум в 1,6 раза. "Если сравнить результаты в годовом выражении, то сумма погашенных с помощью реструктуризации микрозаймов по итогам 2025 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2024, а в 2026 году увеличится еще больше", - заключили они.
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192
40
192
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4.7
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финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
23:46 09.10.2026
 
Россияне увеличили оплату по микрозаймам через реструктуризацию

Россияне в I полугодии 2026 года увеличили оплаты по микрозаймам через реструктуризацию

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2026 года увеличили оплаты по микрозаймам через реструктуризацию, рассказали РИА Новости опрошенные компании.
Реструктуризация - это возможность для клиента изменить условия действующего займа.
"С начала года в целом по рынку количество обращений выросло в среднем на 10-20% в зависимости от той или иной компании", - сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
Там отметили, что такая тенденция была ожидаемой, поскольку микрофинансовые организации (МФО) начали более активно переходить на длинные займы сроком около 180 дней, что требует другой системы планирования. "Поэтому в период адаптации - рост обращений совершенно логичен. При этом в будущем он будет снижаться", - уточнили в пресс-службе.
В микрофинансовой компании "Джой Мани" зафиксировали в первом полугодии 2026 года увеличение оплат по микрозаймам через реструктуризацию в 1,5 раза в годовом выражении. При этом по сравнению с первым полугодием 2024 года показатель увеличится в 2,4 раза.
Аналитики компании, изучив динамику реструктуризации займов текущего года, прогнозируют по его итогам рост как минимум в 1,6 раза.
"Если сравнить результаты в годовом выражении, то сумма погашенных с помощью реструктуризации микрозаймов по итогам 2025 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2024, а в 2026 году увеличится еще больше", - заключили они.
 
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