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Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе
Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе - 09.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе
Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее,... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:07+0300
2026-10-09T19:07+0300
россия
росстат
инфляция в россии
инфляция
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874125490.jpg?1791562079
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "Индекс потребительских цен в сентябре 2026 года к августу 2026 года составил 100,35%, к декабрю 2025 года – 105,04%", - говорится в сообщении. Цены на продовольственные товары в сентябре в месячном выражении не изменились, в годовом - выросли на 5,05%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,55% (месяцем ранее - на 0,53%), в годовом выражении - на 6,47%. Услуги в сентябре выросли в цене на 0,58% к августу, к сентябрю прошлого года - на 7,97%.
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РОССИЯ, Росстат, инфляция в России, инфляция
19:07 09.10.2026
 
Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе

Росстат: инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"Индекс потребительских цен в сентябре 2026 года к августу 2026 года составил 100,35%, к декабрю 2025 года – 105,04%", - говорится в сообщении.
Цены на продовольственные товары в сентябре в месячном выражении не изменились, в годовом - выросли на 5,05%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,55% (месяцем ранее - на 0,53%), в годовом выражении - на 6,47%. Услуги в сентябре выросли в цене на 0,58% к августу, к сентябрю прошлого года - на 7,97%.
 
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