https://1prime.ru/20261009/rosstat-874125490.html

Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе

Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе - 09.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России в сентябре составила 0,35% после дефляции в августе

Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее,... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:07+0300

2026-10-09T19:07+0300

2026-10-09T19:07+0300

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росстат

инфляция в россии

инфляция

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе, в годовом выражении - 6,35% против 6,33% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "Индекс потребительских цен в сентябре 2026 года к августу 2026 года составил 100,35%, к декабрю 2025 года – 105,04%", - говорится в сообщении. Цены на продовольственные товары в сентябре в месячном выражении не изменились, в годовом - выросли на 5,05%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,55% (месяцем ранее - на 0,53%), в годовом выражении - на 6,47%. Услуги в сентябре выросли в цене на 0,58% к августу, к сентябрю прошлого года - на 7,97%.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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