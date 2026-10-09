https://1prime.ru/20261009/rosstat-874126005.html

Росстат назвал самый подешевевший в сентябре продукт

Росстат назвал самый подешевевший в сентябре продукт - 09.10.2026, ПРАЙМ

Росстат назвал самый подешевевший в сентябре продукт

Самым подешевевшим в сентябре продуктом в России стал картофель, цены на него снизились на 13,1%, сообщили в Росстате. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:17+0300

2026-10-09T19:17+0300

2026-10-09T19:17+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Самым подешевевшим в сентябре продуктом в России стал картофель, цены на него снизились на 13,1%, сообщили в Росстате. Помимо этого, среди плодоовощной продукции в сентябре подешевели белокочанная капуста - на 12,7%, морковь - на 12%, репчатый лук и виноград - по 9,5%, столовая свекла - на 8,9%, яблоки - на 8,6%, лимоны - на 4,3%, сладкий перец - на 2,6%, огурцы - на 2,5%, свежие грибы - на 1,2% и чеснок - на 1,1%. Также Росстат зафиксировал снижение цен на сахарный песок - на 1,8%, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,9%, продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания - на 0,8%, шампанское и печенье - по 0,5%. Кроме того, согласно данным ведомства, в сентябре зафиксирована продовольственная дефляция: цены снизились на 0,01%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат