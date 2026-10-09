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"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней

"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней

"Русал" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 600 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:36+0300

2026-10-09T19:36+0300

2026-10-09T19:39+0300

рынок

русал

банк россии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Русал" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 600 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 10% годовых. Компания в пятницу собирала заявки на биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через полтора года. Номинал облигаций - 1 000 юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, русал, банк россии