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"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней
"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней - 09.10.2026, ПРАЙМ
"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней
"Русал" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 600 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:36+0300
2026-10-09T19:36+0300
2026-10-09T19:39+0300
рынок
русал
банк россии
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Русал" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 600 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 10% годовых. Компания в пятницу собирала заявки на биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через полтора года. Номинал облигаций - 1 000 юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
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рынок, русал, банк россии
Рынок, Русал, Банк России
"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней
"Русал" разместит биржевые облигации в объеме 600 миллионов юаней
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Русал" разместит биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме 600 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 10% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки на биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через полтора года. Номинал облигаций - 1 000 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".