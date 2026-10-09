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РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу - 09.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу
РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу - 09.10.2026, ПРАЙМ
РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу
РЖД убрали Рижский вокзал в Москве с сайта о планируемом к продаже имуществу, следует из материалов компании, которые изучил корреспондент РИА Новости. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:20+0300
2026-10-09T18:25+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. РЖД убрали Рижский вокзал в Москве с сайта о планируемом к продаже имуществу, следует из материалов компании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Ранее информация о продаже этого актива была размещена в специальном разделе на сайте РЖД. Теперь при поиске по слову "Рижский вокзал" появляется сообщение "Не найдено объектов, удовлетворяющих условиям запроса". При этом в списке к продаже в этом разделе по-прежнему остаются другие активы компании, в том числе небоскреб в "Москва-Сити" со стартовой ценой 280,8 миллиарда рублей. В РЖД не стали комментировать РИА Новости информацию о дальнейших планах по Рижскому вокзалу и почему актив больше не значится в разделе имущества к продаже. РЖД четыре раза выставляли Рижский вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей. Однако все они не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
18:20 09.10.2026 (обновлено: 18:25 09.10.2026)
 
РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу

РЖД убрали Рижский вокзал в Москве с сайта о планируемом к продаже имуществу

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. РЖД убрали Рижский вокзал в Москве с сайта о планируемом к продаже имуществу, следует из материалов компании, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Ранее информация о продаже этого актива была размещена в специальном разделе на сайте РЖД. Теперь при поиске по слову "Рижский вокзал" появляется сообщение "Не найдено объектов, удовлетворяющих условиям запроса".
При этом в списке к продаже в этом разделе по-прежнему остаются другие активы компании, в том числе небоскреб в "Москва-Сити" со стартовой ценой 280,8 миллиарда рублей.
В РЖД не стали комментировать РИА Новости информацию о дальнейших планах по Рижскому вокзалу и почему актив больше не значится в разделе имущества к продаже.
РЖД четыре раза выставляли Рижский вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей. Однако все они не состоялись из-за отсутствия заявок.
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
 
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