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РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу

РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу - 09.10.2026, ПРАЙМ

РЖД убрали Рижский вокзал с сайта о планируемом к продаже имуществу

РЖД убрали Рижский вокзал в Москве с сайта о планируемом к продаже имуществу, следует из материалов компании, которые изучил корреспондент РИА Новости. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:20+0300

2026-10-09T18:20+0300

2026-10-09T18:25+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. РЖД убрали Рижский вокзал в Москве с сайта о планируемом к продаже имуществу, следует из материалов компании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Ранее информация о продаже этого актива была размещена в специальном разделе на сайте РЖД. Теперь при поиске по слову "Рижский вокзал" появляется сообщение "Не найдено объектов, удовлетворяющих условиям запроса". При этом в списке к продаже в этом разделе по-прежнему остаются другие активы компании, в том числе небоскреб в "Москва-Сити" со стартовой ценой 280,8 миллиарда рублей. В РЖД не стали комментировать РИА Новости информацию о дальнейших планах по Рижскому вокзалу и почему актив больше не значится в разделе имущества к продаже. РЖД четыре раза выставляли Рижский вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей. Однако все они не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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