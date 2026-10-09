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Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились

Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились - 09.10.2026, ПРАЙМ

Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились

Сентябрь стал периодом притока средств на рублевые депозиты и счета россиян, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:31+0300

2026-10-09T17:31+0300

2026-10-09T17:41+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сентябрь стал периодом притока средств на рублевые депозиты и счета россиян, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В сентябре, по оперативным данным, наблюдался приток средств на рублевые депозиты и счета населения", - говорится в материалах регулятора. При этом остатки на депозитах и счетах населения месяцем ранее, в августе, сократились на 0,1% после роста на 0,3% в июле. Также отмечается, что средства на срочных депозитах сокращались второй месяц подряд за счет вкладов на срок свыше года, приток отмечался только в сегменте текущих счетов. "В результате годовой рост рублевых средств населения в августе замедлился до 9,5% с 10% в июле. Валютные средства населения в августе увеличились на 2,1% после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце", - говорится в комментарии. В сентябре, по оперативным данным, отдельные банки продолжили несколько повышать ставки по депозитным продуктам, предлагаемые в основном на более длинные сроки.

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