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Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились
Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились - 09.10.2026, ПРАЙМ
Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились
Сентябрь стал периодом притока средств на рублевые депозиты и счета россиян, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:31+0300
2026-10-09T17:41+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сентябрь стал периодом притока средств на рублевые депозиты и счета россиян, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В сентябре, по оперативным данным, наблюдался приток средств на рублевые депозиты и счета населения", - говорится в материалах регулятора. При этом остатки на депозитах и счетах населения месяцем ранее, в августе, сократились на 0,1% после роста на 0,3% в июле. Также отмечается, что средства на срочных депозитах сокращались второй месяц подряд за счет вкладов на срок свыше года, приток отмечался только в сегменте текущих счетов. "В результате годовой рост рублевых средств населения в августе замедлился до 9,5% с 10% в июле. Валютные средства населения в августе увеличились на 2,1% после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце", - говорится в комментарии. В сентябре, по оперативным данным, отдельные банки продолжили несколько повышать ставки по депозитным продуктам, предлагаемые в основном на более длинные сроки.
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192
40
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
17:31 09.10.2026 (обновлено: 17:41 09.10.2026)
 
Рублевые депозиты россиян в сентябре увеличились

ЦБ: сентябрь стал периодом притока средств на рублевые депозиты и счета россиян

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сентябрь стал периодом притока средств на рублевые депозиты и счета россиян, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"В сентябре, по оперативным данным, наблюдался приток средств на рублевые депозиты и счета населения", - говорится в материалах регулятора.
При этом остатки на депозитах и счетах населения месяцем ранее, в августе, сократились на 0,1% после роста на 0,3% в июле. Также отмечается, что средства на срочных депозитах сокращались второй месяц подряд за счет вкладов на срок свыше года, приток отмечался только в сегменте текущих счетов.
"В результате годовой рост рублевых средств населения в августе замедлился до 9,5% с 10% в июле. Валютные средства населения в августе увеличились на 2,1% после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце", - говорится в комментарии.
В сентябре, по оперативным данным, отдельные банки продолжили несколько повышать ставки по депозитным продуктам, предлагаемые в основном на более длинные сроки.
 
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