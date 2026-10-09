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"Северсталь" сохраняет почти 100% загрузку производства, заявил Шевелев

"Северсталь" сохраняет почти 100% загрузку производства, заявил Шевелев - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" сохраняет почти 100% загрузку производства, заявил Шевелев

"Северсталь" сохраняет почти 100% загрузку производственных мощностей несмотря на кризис в отрасли черной металлургии, сообщил генеральный директор компании... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:45+0300

2026-10-09T19:45+0300

2026-10-09T19:45+0300

промышленность

северсталь

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" сохраняет почти 100% загрузку производственных мощностей несмотря на кризис в отрасли черной металлургии, сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев. "С одной стороны, вроде бы, кризис, с другой стороны, такие компании, как "Северсталь", которые имеют вертикально интегрированные активы, себестоимость хорошую, - нам удается загружать свое производство на 100%", - сказал он в ходе конференции Headconf 2026. Весной текущего года глава компании заявлял, что "Северсталь" рассчитывает сохранить полную загрузку производства в 2026 году и планирует произвести около 11,3 миллиона тонн стали. "Северсталь" по итогам 2025 года увеличила выпуск стали на 4% в годовом выражении, до 10,83 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, северсталь