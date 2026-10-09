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В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой - 09.10.2026, ПРАЙМ
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В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой
Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:12+0300
2026-10-09T21:20+0300
россия
балтийское море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет обследована, когда позволят погодные условия, сообщила пресс-служба правительства региона. Северо-Западная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что устанавливает обстоятельства инцидента в Калининградской области, где самоподъемная платформа из-за непогоды дрейфует в акватории Балтийского моря в районе пляжа Светлогорска. "При первичном визуальном обследовании экологического ущерба окружающей среде не обнаружено, угрозы загрязнения акватории нет", – говорится в сообщении. Как только позволят погодные условия и снизится волнение на море, специалисты детально обследуют конструкцию, в том числе проведут необходимые водолазные работы, отмечают региональные власти. В пресс-службе уточнили, что дрейфующая платформа принадлежит компании "Геоизол" и относится к ее имуществу, арестованному в рамках уголовного дела.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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192
40
россия, балтийское море
РОССИЯ, Балтийское море
21:12 09.10.2026 (обновлено: 21:20 09.10.2026)
 
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой

Власти Калининградской области: дрейф дрейфующей платформы не нанес экологического ущерба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет обследована, когда позволят погодные условия, сообщила пресс-служба правительства региона.
Северо-Западная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что устанавливает обстоятельства инцидента в Калининградской области, где самоподъемная платформа из-за непогоды дрейфует в акватории Балтийского моря в районе пляжа Светлогорска.
"При первичном визуальном обследовании экологического ущерба окружающей среде не обнаружено, угрозы загрязнения акватории нет", – говорится в сообщении.
Как только позволят погодные условия и снизится волнение на море, специалисты детально обследуют конструкцию, в том числе проведут необходимые водолазные работы, отмечают региональные власти.
В пресс-службе уточнили, что дрейфующая платформа принадлежит компании "Геоизол" и относится к ее имуществу, арестованному в рамках уголовного дела.
 
РОССИЯБалтийское море
 
 
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