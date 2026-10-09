https://1prime.ru/20261009/situatsija-874129440.html

В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой

В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой - 09.10.2026, ПРАЙМ

В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой

Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T21:12+0300

2026-10-09T21:12+0300

2026-10-09T21:20+0300

россия

балтийское море

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет обследована, когда позволят погодные условия, сообщила пресс-служба правительства региона. Северо-Западная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что устанавливает обстоятельства инцидента в Калининградской области, где самоподъемная платформа из-за непогоды дрейфует в акватории Балтийского моря в районе пляжа Светлогорска. "При первичном визуальном обследовании экологического ущерба окружающей среде не обнаружено, угрозы загрязнения акватории нет", – говорится в сообщении. Как только позволят погодные условия и снизится волнение на море, специалисты детально обследуют конструкцию, в том числе проведут необходимые водолазные работы, отмечают региональные власти. В пресс-службе уточнили, что дрейфующая платформа принадлежит компании "Геоизол" и относится к ее имуществу, арестованному в рамках уголовного дела.

балтийское море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, балтийское море