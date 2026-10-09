https://1prime.ru/20261009/situatsija-874129440.html
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой
Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:12+0300
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россия
балтийское море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет обследована, когда позволят погодные условия, сообщила пресс-служба правительства региона. Северо-Западная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что устанавливает обстоятельства инцидента в Калининградской области, где самоподъемная платформа из-за непогоды дрейфует в акватории Балтийского моря в районе пляжа Светлогорска. "При первичном визуальном обследовании экологического ущерба окружающей среде не обнаружено, угрозы загрязнения акватории нет", – говорится в сообщении. Как только позволят погодные условия и снизится волнение на море, специалисты детально обследуют конструкцию, в том числе проведут необходимые водолазные работы, отмечают региональные власти. В пресс-службе уточнили, что дрейфующая платформа принадлежит компании "Геоизол" и относится к ее имуществу, арестованному в рамках уголовного дела.
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россия, балтийское море
В Калининградской области оценили ситуацию с дрейфующей платформой
Власти Калининградской области: дрейф дрейфующей платформы не нанес экологического ущерба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – ПРАЙМ. Дрейф сорванной штормом самоподъемной платформы в Калининградской области, по предварительным данным, не нанес экологического ущерба, платформа будет обследована, когда позволят погодные условия, сообщила пресс-служба правительства региона.
Северо-Западная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что устанавливает обстоятельства инцидента в Калининградской области, где самоподъемная платформа из-за непогоды дрейфует в акватории Балтийского моря в районе пляжа Светлогорска.
"При первичном визуальном обследовании экологического ущерба окружающей среде не обнаружено, угрозы загрязнения акватории нет", – говорится в сообщении.
Как только позволят погодные условия и снизится волнение на море, специалисты детально обследуют конструкцию, в том числе проведут необходимые водолазные работы, отмечают региональные власти.
В пресс-службе уточнили, что дрейфующая платформа принадлежит компании "Геоизол" и относится к ее имуществу, арестованному в рамках уголовного дела.