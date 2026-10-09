https://1prime.ru/20261009/sovladelets-874120011.html
Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу
Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу - 09.10.2026, ПРАЙМ
Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу
Совладелец фармкомпании ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") Виталий Воронков направил в арбитражный суд Московской области заявление о взыскании... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:28+0300
2026-10-09T17:28+0300
2026-10-09T17:40+0300
бизнес
общество
россия
михайлов
фнс россии
фнс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874120011.jpg?1791556833
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Совладелец фармкомпании ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") Виталий Воронков направил в арбитражный суд Московской области заявление о взыскании более 2,6 миллиарда рублей причиненных компании убытков с бывшего совладельца Олега Михайлова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. На чем основывает свои требования заявитель, пока не уточняется. Суд рассмотрит заявление в декабре. Суд в апреле признал фармкомпанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Черный из ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих", который до этого был и временным управляющим. В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС. По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года. "Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Воронкову в ООО "Спектр" принадлежит доля в размере около 17%. Михайлов же до 2017 года владел долей в 42%, потом продал ее иностранной компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, михайлов, фнс россии, фнс
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МИХАЙЛОВ, ФНС России, ФНС
Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу
Совладелец бывшей "Натива" подал иск на 2,6 миллиарда рублей к экс-совладельцу Михайлову
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Совладелец фармкомпании ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") Виталий Воронков направил в арбитражный суд Московской области заявление о взыскании более 2,6 миллиарда рублей причиненных компании убытков с бывшего совладельца Олега Михайлова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На чем основывает свои требования заявитель, пока не уточняется. Суд рассмотрит заявление в декабре.
Суд в апреле признал фармкомпанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Черный из ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих", который до этого был и временным управляющим.
В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС.
По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года.
"Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", Воронкову в ООО "Спектр" принадлежит доля в размере около 17%. Михайлов же до 2017 года владел долей в 42%, потом продал ее иностранной компании.