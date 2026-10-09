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Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу

Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу - 09.10.2026, ПРАЙМ

Совладелец бывшей "Натива" подал иск к экс-совладельцу

Совладелец фармкомпании ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") Виталий Воронков направил в арбитражный суд Московской области заявление о взыскании... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:28+0300

2026-10-09T17:28+0300

2026-10-09T17:40+0300

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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Совладелец фармкомпании ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") Виталий Воронков направил в арбитражный суд Московской области заявление о взыскании более 2,6 миллиарда рублей причиненных компании убытков с бывшего совладельца Олега Михайлова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. На чем основывает свои требования заявитель, пока не уточняется. Суд рассмотрит заявление в декабре. Суд в апреле признал фармкомпанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Черный из ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих", который до этого был и временным управляющим. В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС. По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года. "Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Воронкову в ООО "Спектр" принадлежит доля в размере около 17%. Михайлов же до 2017 года владел долей в 42%, потом продал ее иностранной компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, михайлов, фнс россии, фнс