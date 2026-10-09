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США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции

США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции - 09.10.2026, ПРАЙМ

США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции

Минфин США разрешил до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности Международного уголовного суда... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:46+0300

2026-10-09T18:46+0300

2026-10-09T18:46+0300

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ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности Международного уголовного суда (МУС), несмотря на введенные ранее в пятницу санкции. "Все операции, запрещенные положениями о санкциях в отношении Международного уголовного суда…, которые обычно сопутствуют и необходимы для поддержания или сворачивания деятельности, контрактов либо иных соглашений с участием Международного уголовного суда, разрешены до 00.01 по летнему североамериканскому восточному времени 7 апреля 2027 года", - говорится в тексте генеральной лицензии минфина США. В пятницу США ввели санкции против МУС, запрещающие любые транзакции с международной судебной инстанцией. Отдельными генеральными лицензиями минфин США на бессрочной основе разрешил предоставлять МУС телекоммуникационные и интернет-услуги, включая электронную почту, мессенджеры и веб-хостинг, а также поставлять, внедрять и обслуживать корпоративное программное обеспечение, облачные сервисы и системы кибербезопасности. Бессрочные исключения коснулись также выплаты пенсий с участием суда и операций, необходимых для содержания под стражей девяти фигурантов дел инстанции, включая экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Из-под санкций также выведены расходы на обеспечение безопасности и медицинских потребностей заключенных, а также функционирование тюремных объектов МУС. Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал все страны МУС покинуть этот институт. Как заявил РИА Новости ведущий адвокат защиты в МУС Герт-Ян Александер Кнопс, включение МУС в санкционный список США может парализовать все его нынешние разбирательства. США в 2025 году уже вводили персональные санкции в отношении ряда должностных лиц Международного уголовного суда. Ограничения коснулись девяти судей, двух заместителей прокурора, отстраненного от должности прокурора Карима Хана и одного сотрудника аппарата прокуратуры.

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