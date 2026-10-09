Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции - 09.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261009/ssha-874124172.html
США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции
США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции - 09.10.2026, ПРАЙМ
США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции
Минфин США разрешил до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности Международного уголовного суда... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:46+0300
2026-10-09T18:46+0300
сша
мус
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874124172.jpg?1791560786
ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности Международного уголовного суда (МУС), несмотря на введенные ранее в пятницу санкции. "Все операции, запрещенные положениями о санкциях в отношении Международного уголовного суда…, которые обычно сопутствуют и необходимы для поддержания или сворачивания деятельности, контрактов либо иных соглашений с участием Международного уголовного суда, разрешены до 00.01 по летнему североамериканскому восточному времени 7 апреля 2027 года", - говорится в тексте генеральной лицензии минфина США. В пятницу США ввели санкции против МУС, запрещающие любые транзакции с международной судебной инстанцией. Отдельными генеральными лицензиями минфин США на бессрочной основе разрешил предоставлять МУС телекоммуникационные и интернет-услуги, включая электронную почту, мессенджеры и веб-хостинг, а также поставлять, внедрять и обслуживать корпоративное программное обеспечение, облачные сервисы и системы кибербезопасности. Бессрочные исключения коснулись также выплаты пенсий с участием суда и операций, необходимых для содержания под стражей девяти фигурантов дел инстанции, включая экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Из-под санкций также выведены расходы на обеспечение безопасности и медицинских потребностей заключенных, а также функционирование тюремных объектов МУС. Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал все страны МУС покинуть этот институт. Как заявил РИА Новости ведущий адвокат защиты в МУС Герт-Ян Александер Кнопс, включение МУС в санкционный список США может парализовать все его нынешние разбирательства. США в 2025 году уже вводили персональные санкции в отношении ряда должностных лиц Международного уголовного суда. Ограничения коснулись девяти судей, двух заместителей прокурора, отстраненного от должности прокурора Карима Хана и одного сотрудника аппарата прокуратуры.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мус
США, МУС
18:46 09.10.2026
 
США разрешили ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции

Минфин США до 7 апреля разрешил ряд финансовых операций с МУС, несмотря на санкции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности Международного уголовного суда (МУС), несмотря на введенные ранее в пятницу санкции.
"Все операции, запрещенные положениями о санкциях в отношении Международного уголовного суда…, которые обычно сопутствуют и необходимы для поддержания или сворачивания деятельности, контрактов либо иных соглашений с участием Международного уголовного суда, разрешены до 00.01 по летнему североамериканскому восточному времени 7 апреля 2027 года", - говорится в тексте генеральной лицензии минфина США.
В пятницу США ввели санкции против МУС, запрещающие любые транзакции с международной судебной инстанцией.
Отдельными генеральными лицензиями минфин США на бессрочной основе разрешил предоставлять МУС телекоммуникационные и интернет-услуги, включая электронную почту, мессенджеры и веб-хостинг, а также поставлять, внедрять и обслуживать корпоративное программное обеспечение, облачные сервисы и системы кибербезопасности.
Бессрочные исключения коснулись также выплаты пенсий с участием суда и операций, необходимых для содержания под стражей девяти фигурантов дел инстанции, включая экс-президента Филиппин Родриго Дутерте.
Из-под санкций также выведены расходы на обеспечение безопасности и медицинских потребностей заключенных, а также функционирование тюремных объектов МУС.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал все страны МУС покинуть этот институт. Как заявил РИА Новости ведущий адвокат защиты в МУС Герт-Ян Александер Кнопс, включение МУС в санкционный список США может парализовать все его нынешние разбирательства.
США в 2025 году уже вводили персональные санкции в отношении ряда должностных лиц Международного уголовного суда. Ограничения коснулись девяти судей, двух заместителей прокурора, отстраненного от должности прокурора Карима Хана и одного сотрудника аппарата прокуратуры.
 
СШАМУС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала