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США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана

США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана - 09.10.2026, ПРАЙМ

США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 133 торговых судна с момента возобновления морской блокады | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T21:48+0300

2026-10-09T21:48+0300

2026-10-09T21:48+0300

мировая экономика

иран

тегеран

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 133 торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана. "По состоянию на 9 октября американские силы перенаправили 133 коммерческих судна для обеспечения соблюдения установленных ограничений", - написало командование в соцсети X. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

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мировая экономика, иран, тегеран, вашингтон