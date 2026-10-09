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США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана
США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана - 09.10.2026, ПРАЙМ
США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 133 торговых судна с момента возобновления морской блокады | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:48+0300
2026-10-09T21:48+0300
2026-10-09T21:48+0300
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ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 133 торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана.
"По состоянию на 9 октября американские силы перенаправили 133 коммерческих судна для обеспечения соблюдения установленных ограничений", - написало командование в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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мировая экономика, иран, тегеран, вашингтон
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, ВАШИНГТОН
США развернули 133 торговых судна с момента блокады Ирана
CENTCOM: США развернули 133 торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 133 торговых судна с момента возобновления морской блокады Ирана.
"По состоянию на 9 октября американские силы перенаправили 133 коммерческих судна для обеспечения соблюдения установленных ограничений", - написало командование в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.