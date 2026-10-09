https://1prime.ru/20261009/ssha-874131586.html
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс"
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс" - 09.10.2026, ПРАЙМ
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс"
Более 4 тысяч авиарейсов задержаны в США в пятницу на фоне сообщений о надвигающемся урагане "Исайяс". | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T23:31+0300
2026-10-09T23:31+0300
2026-10-09T23:31+0300
бизнес
сша
мексиканский залив
american airlines
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874131586.jpg?1791577879
ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Более 4 тысяч авиарейсов задержаны в США в пятницу на фоне сообщений о надвигающемся урагане "Исайяс".
"Общее число задержанных сегодня рейсов в США, а также прилетающих или вылетающих из США: 4345", - говорится в сообщении портала FlightAware.com.
Отмечается, что еще более 340 рейсов отменены.
Почти 1,5 тысячи задержанных рейсов приходятся на долю компании Southwest, около 700 - American Airlines.
Ранее Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
сша
мексиканский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, мексиканский залив, american airlines
Бизнес, США, Мексиканский залив, American Airlines
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс"
В США из-за урагана "Исайяс" задержали более четырех тысяч авиарейсов
ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Более 4 тысяч авиарейсов задержаны в США в пятницу на фоне сообщений о надвигающемся урагане "Исайяс".
"Общее число задержанных сегодня рейсов в США, а также прилетающих или вылетающих из США: 4345", - говорится в сообщении портала FlightAware.com.
Отмечается, что еще более 340 рейсов отменены.
Почти 1,5 тысячи задержанных рейсов приходятся на долю компании Southwest, около 700 - American Airlines.
Ранее Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.