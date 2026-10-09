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Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс" - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс"
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс" - 09.10.2026, ПРАЙМ
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс"
Более 4 тысяч авиарейсов задержаны в США в пятницу на фоне сообщений о надвигающемся урагане "Исайяс". | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T23:31+0300
2026-10-09T23:31+0300
бизнес
сша
мексиканский залив
american airlines
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ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Более 4 тысяч авиарейсов задержаны в США в пятницу на фоне сообщений о надвигающемся урагане "Исайяс". "Общее число задержанных сегодня рейсов в США, а также прилетающих или вылетающих из США: 4345", - говорится в сообщении портала FlightAware.com. Отмечается, что еще более 340 рейсов отменены. Почти 1,5 тысячи задержанных рейсов приходятся на долю компании Southwest, около 700 - American Airlines. Ранее Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
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40
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40
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бизнес, сша, мексиканский залив, american airlines
Бизнес, США, Мексиканский залив, American Airlines
23:31 09.10.2026
 
Более четырех тысяч авиарейсов задержаны в США из-за урагана "Исайяс"

В США из-за урагана "Исайяс" задержали более четырех тысяч авиарейсов

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ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Более 4 тысяч авиарейсов задержаны в США в пятницу на фоне сообщений о надвигающемся урагане "Исайяс".
"Общее число задержанных сегодня рейсов в США, а также прилетающих или вылетающих из США: 4345", - говорится в сообщении портала FlightAware.com.
Отмечается, что еще более 340 рейсов отменены.
Почти 1,5 тысячи задержанных рейсов приходятся на долю компании Southwest, около 700 - American Airlines.
Ранее Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
 
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