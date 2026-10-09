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Сухогруз сел на мель в Калининградской области
Сухогруз сел на мель в Калининградской области - 09.10.2026, ПРАЙМ
Сухогруз сел на мель в Калининградской области
Сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:36+0300
2026-10-09T19:36+0300
2026-10-09T20:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РПРАЙМ. Сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель сухогруза в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, причиной случившегося, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было.Транспортная прокуратура пока не уточняет, снято ли судно с мели.Как добавили в пресс-службе правительства Калининградской области, экипаж иностранного сухогруза находится в безопасности, эвакуация не требуется. Моряки приняли решение на борту дождаться улучшения погодных условий и ослабления ветра.
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бизнес, россия, балтийское море
Бизнес, РОССИЯ, Балтийское море
Сухогруз сел на мель в Калининградской области
В Калининградской области сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РПРАЙМ. Сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель сухогруза в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, причиной случившегося, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.
Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было.
Транспортная прокуратура пока не уточняет, снято ли судно с мели.
Как добавили в пресс-службе правительства Калининградской области, экипаж иностранного сухогруза находится в безопасности, эвакуация не требуется. Моряки приняли решение на борту дождаться улучшения погодных условий и ослабления ветра.