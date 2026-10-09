https://1prime.ru/20261009/tambov-874131219.html
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T22:49+0300
2026-10-09T22:49+0300
2026-10-09T22:49+0300
бизнес
россия
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874131219.jpg?1791575345
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов