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"Не фетиш, не табу": демократы спорят об импичменте Трампу, пишет Axios

"Не фетиш, не табу": демократы спорят об импичменте Трампу, пишет Axios - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Не фетиш, не табу": демократы спорят об импичменте Трампу, пишет Axios

Демократы считают, что президент США Дональд Трамп совершил преступления, подлежащие импичменту, однако разделились по поводу того, стоит ли запускать эту... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:47+0300

2026-10-09T18:47+0300

2026-10-09T18:47+0300

мировая экономика

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дональд трамп

общество

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Демократы считают, что президент США Дональд Трамп совершил преступления, подлежащие импичменту, однако разделились по поводу того, стоит ли запускать эту процедуру в случае получения контроля над Палатой представителей, пишет Axios.Если демократы выиграют Палату представителей, как ожидается, их решение в 2027 году о попытке импичмента Трампа может иметь серьезные последствия для президентской гонки 2028 года. Теоретически импичмент был бы прост для единой, контролируемой демократами Палаты представителей, однако для отстранения требуется двухтретейное двухпартийное голосование в Сенате, который, вероятно, будет сильно разделен."Имеет ли это смысл с точки зрения закона, политики и государственной политики для продвижения еще одного импичмента? Это, безусловно, более сложный вопрос, чем то, нарушает ли он Конституцию", — заявил конгрессмен Джейми Раскин, возглавивший второй импичмент Трампа в 2021 году."Так что все это к тому, что у нас это не фетиш. С другой стороны, это определенно не табу", — добавил он.Бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль поддерживает расследования, а не импичмент, "потому что они никуда не ведут". Сенатор Тэмми Дакворт призвала "просто вернуться к работе". При этом прогрессивное крыло демократов, включая Александрию Окасио-Кортес и Ро Ханну, уже выступает за импичмент. Сам Трамп, отрицающий вину, заявил, что "может делать все, что захочет", и назвал импичменты и уголовные дела против него "очень незаконными вещами".

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мировая экономика, сша, дональд трамп, общество