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Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из Италии
Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из Италии - 09.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из Италии
Президент США Дональд Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из итальянского города Брешиа недалеко от Вероны. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:42+0300
2026-10-09T21:42+0300
2026-10-09T21:42+0300
общество
бизнес
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из итальянского города Брешиа недалеко от Вероны. "Его (мрамор - ред.) доставят из города Брешиа недалеко от Вероны на севере Италии", - ответили Трампу в ходе мероприятия в Белом доме на вопрос о том, откуда привезут мрамор для бального зала. После возвращения в Белый дом Трамп начал масштабное обновление президентской резиденции и распорядился построить новый бальный зал, ради которого была снесена часть Восточного крыла.
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общество , бизнес, сша, дональд трамп
Общество , Бизнес, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из Италии
Трамп заявил, что мрамор для бального зала Белого дома доставят из итальянской Брешии