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Трамп сообщил о разговоре с Путиным, назвав беседу успешной

Трамп сообщил о разговоре с Путиным, назвав беседу успешной - 09.10.2026, ПРАЙМ

Трамп сообщил о разговоре с Путиным, назвав беседу успешной

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу провели шестой в этом году телефонный разговор и 16-й по счету с момента возвращения Трампа в... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T22:10+0300

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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу провели шестой в этом году телефонный разговор и 16-й по счету с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году, лидеры созвонились спустя месяц после предыдущей беседы, передает корреспондент РИА Новости. Трамп ранее в пятницу сообщил о разговоре с Путиным и назвал беседу успешной. С их прошлого телефонного разговора прошел 31 день, президенты в последний раз говорили 8 сентября. Тогда Путин и Трамп обменялись мнениями об итогах поездки американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Беседа продолжалась ровно час. В этом году Путин и Трамп также созванивались 9 марта, 29 апреля, 14 июня и 4 июля. Самый короткий из этих разговоров – в июне – длился 55 минут, а самым долгим стал апрельский, который продолжался 1,5 часа. Всего же с января 2025 года - с начала нового президентского срока Трампа - лидеры России и США провели 16 телефонных разговоров, десять из них состоялись в минувшем году: 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября, 28 и 29 декабря. Самым продолжительным за все это время стал разговор в октябре прошлого года, который продлился 2,5 часа.

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россия, общество , москва, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф