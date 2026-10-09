https://1prime.ru/20261009/tramp-874130653.html

США снимут ограничения на поставки российского дизеля

США снимут ограничения на поставки российского дизеля - 09.10.2026, ПРАЙМ

США снимут ограничения на поставки российского дизеля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова немедленно поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T22:10+0300

2026-10-09T22:10+0300

2026-10-09T22:13+0300

мировая экономика

сша

ормузский пролив

дональд трамп

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/05/0b/869842462_0:219:2860:1828_1920x0_80_0_0_9af2b0590dff77fc61379db9ac50262a.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова немедленно поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября и 1 миллион тонн — сразу после. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "крайне успешным"."Было обговорено (в ходе контакта с Путиным — ред.), что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября и 1 миллион тонн — сразу после", — заявил Трамп.Он также сообщил, что благодаря достигнутым договоренностям цены на дизельное топливо начнут снижаться рекордными темпами. "Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!" — написал президент США.Вслед за этим Минфин США сообщил, что по указанию Трампа немедленно выпустит лицензию на поставки дизельного топлива из России. "По указанию президента Трампа офис по контролю за иностранными активами немедленно выпустит временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок", — написало ведомство в соцсети X.Согласно лицензии американского минфина, США разрешают операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. "До 00.01 7 апреля 2027 года по североамериканскому восточному летнему времени разрешаются все операции... связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США", — говорится в документе.Ранее Трамп заявлял, что рост цен на топливо вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов.

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ормузский пролив, дональд трамп, владимир путин