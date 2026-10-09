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ЦБ разъяснил условия семейной ипотеки

ЦБ разъяснил условия семейной ипотеки - 09.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ разъяснил условия семейной ипотеки

Банкам и заемщикам при оформлении семейной ипотеки в России важно учитывать, что период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами и... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:19+0300

2026-10-09T17:19+0300

2026-10-09T17:39+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Банкам и заемщикам при оформлении семейной ипотеки в России важно учитывать, что период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами и ставки по кредитам свыше этого срока будут увеличены, разъяснил Банк России в информационном письме. "В соответствии с правилами программы, процентная ставка по кредиту на период свыше 15 лет может быть увеличена не более чем на 4 процентных пункта, но не выше ключевой ставки на тот момент плюс 3 процентных пункта (для кредитов на оплату работ по строительству индивидуальных жилых домов – плюс 3,5 процентного пункта)", - говорится в сообщении. При этом график платежей банки должны формировать исходя из того, что ставка по кредиту по истечении льготного периода будет увеличена на 4 процентных пункта, если меньшее значение не предусмотрено договором, отмечает регулятор. В то же время банкам рекомендуется информировать заемщиков о том, что размер платежей для периода кредитования по истечении 15 лет может измениться в зависимости от того, какой будет ключевая ставка. "Расчет долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита на период кредитования по истечении 15 лет также рекомендовано делать с учетом ставки по кредиту, увеличенной на 4 процентных пункта, если меньшее значение не указано в договоре", - указывает Банк России. Это позволит ограничить риски банков и заемщиков, поддержав при этом возможность получения кредитов на срок свыше 15 лет в рамках семейной ипотеки, пояснил регулятор. В сентябре Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. С 1 октября процентная ставка по кредиту дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.

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