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ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре

ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре - 09.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре

Рост кредитования юрлиц в сентябре несколько замедлился по сравнению с августом, на кредитование физлиц продолжили влиять сделки по секьюритизации, говорится в... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:31+0300

2026-10-09T17:31+0300

2026-10-09T17:31+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рост кредитования юрлиц в сентябре несколько замедлился по сравнению с августом, на кредитование физлиц продолжили влиять сделки по секьюритизации, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "По оперативным данным, в сентябре рост требований к организациям несколько замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, а на рост требований к населению продолжали влиять сделки по секьюритизации", - говорится в материале ЦБ. Также сообщается, что кредитование физлиц в августе выросло на 0,5%, как и в июле. Темп роста ипотеки составил 0,5% после 0,4% в июле. Выдачи рублевой ипотеки возросли до 381 миллиарда рублей, из которых 57% пришлось на льготные программы. Рост неипотечного кредитного портфеля в августе замедлился без учета секьюритизированных кредитов (с корректировкой на эти сделки он ускорился), отмечает регулятор. Годовой рост кредитования юрлиц вернулся к более низким темпам в 11,3% после локального увеличения до 12,1% в июле. Кредитование физлиц выросло на 6% в годовом выражении. "В августе рост требований к экономике замедлился до 1,1 с 1,7% в июле, когда рост был поддержан отдельными крупными сделками в корпоративном сегменте. Требования к организациям, в частности, увеличились на 1,4% после 2,2% в июле. Почти 3/4 роста пришлось на кредиты и займы нефинансовым компаниям, остальная часть была распределена преимущественно между кредитными и прочими требованиями к финансовым организациям", - также отмечается в материале.

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