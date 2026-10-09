https://1prime.ru/20261009/tsb-874120123.html
ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре
ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре - 09.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре
Рост кредитования юрлиц в сентябре несколько замедлился по сравнению с августом, на кредитование физлиц продолжили влиять сделки по секьюритизации, говорится в... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:31+0300
2026-10-09T17:31+0300
2026-10-09T17:31+0300
банки
финансы
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874120123.jpg?1791556272
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рост кредитования юрлиц в сентябре несколько замедлился по сравнению с августом, на кредитование физлиц продолжили влиять сделки по секьюритизации, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"По оперативным данным, в сентябре рост требований к организациям несколько замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, а на рост требований к населению продолжали влиять сделки по секьюритизации", - говорится в материале ЦБ.
Также сообщается, что кредитование физлиц в августе выросло на 0,5%, как и в июле. Темп роста ипотеки составил 0,5% после 0,4% в июле. Выдачи рублевой ипотеки возросли до 381 миллиарда рублей, из которых 57% пришлось на льготные программы.
Рост неипотечного кредитного портфеля в августе замедлился без учета секьюритизированных кредитов (с корректировкой на эти сделки он ускорился), отмечает регулятор. Годовой рост кредитования юрлиц вернулся к более низким темпам в 11,3% после локального увеличения до 12,1% в июле. Кредитование физлиц выросло на 6% в годовом выражении.
"В августе рост требований к экономике замедлился до 1,1 с 1,7% в июле, когда рост был поддержан отдельными крупными сделками в корпоративном сегменте. Требования к организациям, в частности, увеличились на 1,4% после 2,2% в июле. Почти 3/4 роста пришлось на кредиты и займы нефинансовым компаниям, остальная часть была распределена преимущественно между кредитными и прочими требованиями к финансовым организациям", - также отмечается в материале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
ЦБ отметил замедление роста кредитования юрлиц в сентябре
ЦБ: рост кредитования юрлиц в сентябре замедлился по сравнению с августом
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рост кредитования юрлиц в сентябре несколько замедлился по сравнению с августом, на кредитование физлиц продолжили влиять сделки по секьюритизации, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"По оперативным данным, в сентябре рост требований к организациям несколько замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, а на рост требований к населению продолжали влиять сделки по секьюритизации", - говорится в материале ЦБ.
Также сообщается, что кредитование физлиц в августе выросло на 0,5%, как и в июле. Темп роста ипотеки составил 0,5% после 0,4% в июле. Выдачи рублевой ипотеки возросли до 381 миллиарда рублей, из которых 57% пришлось на льготные программы.
Рост неипотечного кредитного портфеля в августе замедлился без учета секьюритизированных кредитов (с корректировкой на эти сделки он ускорился), отмечает регулятор. Годовой рост кредитования юрлиц вернулся к более низким темпам в 11,3% после локального увеличения до 12,1% в июле. Кредитование физлиц выросло на 6% в годовом выражении.
"В августе рост требований к экономике замедлился до 1,1 с 1,7% в июле, когда рост был поддержан отдельными крупными сделками в корпоративном сегменте. Требования к организациям, в частности, увеличились на 1,4% после 2,2% в июле. Почти 3/4 роста пришлось на кредиты и займы нефинансовым компаниям, остальная часть была распределена преимущественно между кредитными и прочими требованиями к финансовым организациям", - также отмечается в материале.