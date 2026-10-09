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Рост наличных в обращении в России превысил уровни прошлых двух лет

Рост наличных в обращении в России превысил уровни прошлых двух лет - 09.10.2026, ПРАЙМ

Рост наличных в обращении в России превысил уровни прошлых двух лет

Рост наличных денег в обращении в январе-сентябре 2026 года в России превышает значения в аналогичные периоды 2024-2025 годов, при этом небольшой рост доли... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:34+0300

2026-10-09T17:34+0300

2026-10-09T17:48+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рост наличных денег в обращении в январе-сентябре 2026 года в России превышает значения в аналогичные периоды 2024-2025 годов, при этом небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, сообщает Банк России. "Рост наличных денег в обращении в январе-сентябре 2026 года складывается выше значений в аналогичные периоды 2024-2025 годов", - говорится в комментарии по денежно-кредитным условиям. При этом сейчас доля наличных денег в составе денежной массы составляет около 15%, тогда как еще пять лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, а также не превышает исторических соотношений со скоростью обращения в розничной торговле и другими показателями потребления, указал ЦБ. Также регулятор рассказал, что рост структурного дефицита ликвидности сдерживал приток средств в банки за счет докапитализации Банком России Российской национальной перестраховочной компании на 0,2 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии