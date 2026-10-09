https://1prime.ru/20261009/tsb-874120947.html

ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре

ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре - 09.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре

Средняя потребность российских банков в ликвидности на рыночных условиях в сентябре увеличилась на 700 миллиардов рублей по сравнению с августом, до 5,9... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:40+0300

2026-10-09T17:40+0300

2026-10-09T17:50+0300

финансы

банки

россия

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874120947.jpg?1791557423

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средняя потребность российских банков в ликвидности на рыночных условиях в сентябре увеличилась на 700 миллиардов рублей по сравнению с августом, до 5,9 триллиона рублей, вслед за ростом структурного дефицита ликвидности на 0,5 триллиона рублей, сообщает Банк России. "В сентябре средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях за месяц увеличилась до 5,9 триллиона рублей (август: 5,2 триллиона рублей) вслед за ростом структурного дефицита ликвидности на 0,5 триллиона рублей", - сказано в комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Кроме того, банки сократили спрос на кредиты Банка России на 0,2 триллиона рублей в рамках основного механизма. Значимым фактором динамики ликвидности, как и ранее, было увеличение объема наличных денег в обращении. При этом в сентябре темп их прироста замедлился по сравнению с предыдущими месяцами. В отдельные дни в сентябре некоторые участники рынка предъявляли повышенный спрос на ликвидность, в том числе на недельных аукционах Банка России, для опережающего выполнения усреднения обязательных резервов. "Это толкало рыночные ставки вверх", - отмечает регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии