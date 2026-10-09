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ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре
ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре - 09.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре
Средняя потребность российских банков в ликвидности на рыночных условиях в сентябре увеличилась на 700 миллиардов рублей по сравнению с августом, до 5,9... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:40+0300
2026-10-09T17:40+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средняя потребность российских банков в ликвидности на рыночных условиях в сентябре увеличилась на 700 миллиардов рублей по сравнению с августом, до 5,9 триллиона рублей, вслед за ростом структурного дефицита ликвидности на 0,5 триллиона рублей, сообщает Банк России. "В сентябре средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях за месяц увеличилась до 5,9 триллиона рублей (август: 5,2 триллиона рублей) вслед за ростом структурного дефицита ликвидности на 0,5 триллиона рублей", - сказано в комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Кроме того, банки сократили спрос на кредиты Банка России на 0,2 триллиона рублей в рамках основного механизма. Значимым фактором динамики ликвидности, как и ранее, было увеличение объема наличных денег в обращении. При этом в сентябре темп их прироста замедлился по сравнению с предыдущими месяцами. В отдельные дни в сентябре некоторые участники рынка предъявляли повышенный спрос на ликвидность, в том числе на недельных аукционах Банка России, для опережающего выполнения усреднения обязательных резервов. "Это толкало рыночные ставки вверх", - отмечает регулятор.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ отметил рост потребности банков в ликвидности в сентябре
ЦБ: средняя потребность банков в ликвидности в сентябре выросла на 700 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средняя потребность российских банков в ликвидности на рыночных условиях в сентябре увеличилась на 700 миллиардов рублей по сравнению с августом, до 5,9 триллиона рублей, вслед за ростом структурного дефицита ликвидности на 0,5 триллиона рублей, сообщает Банк России.
"В сентябре средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях за месяц увеличилась до 5,9 триллиона рублей (август: 5,2 триллиона рублей) вслед за ростом структурного дефицита ликвидности на 0,5 триллиона рублей", - сказано в комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям.
Кроме того, банки сократили спрос на кредиты Банка России на 0,2 триллиона рублей в рамках основного механизма. Значимым фактором динамики ликвидности, как и ранее, было увеличение объема наличных денег в обращении. При этом в сентябре темп их прироста замедлился по сравнению с предыдущими месяцами.
В отдельные дни в сентябре некоторые участники рынка предъявляли повышенный спрос на ликвидность, в том числе на недельных аукционах Банка России, для опережающего выполнения усреднения обязательных резервов. "Это толкало рыночные ставки вверх", - отмечает регулятор.