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Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер

Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер - 09.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер

Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет в пятницу, показатель впервые с июня 2024 года превысила 17 долларов за центнер, следует... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:37+0300

2026-10-09T17:37+0300

2026-10-09T17:49+0300

рынок

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет в пятницу, показатель впервые с июня 2024 года превысила 17 долларов за центнер, следует из данных торгов. По состоянию на 17.13 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 0,62% относительно предыдущего закрытия - до 16,955 доллара за центнер. Минутами ранее значение впервые с 13 июня 2024 года превысило 17 долларов. Стоимость риса растет четвертую торговую сессию подряд. С начала недели он подорожал почти на 4%.

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2026

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рынок