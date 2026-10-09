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Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер
Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер - 09.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет в пятницу, показатель впервые с июня 2024 года превысила 17 долларов за центнер, следует... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:37+0300
2026-10-09T17:37+0300
2026-10-09T17:49+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874120848.jpg?1791557376
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет в пятницу, показатель впервые с июня 2024 года превысила 17 долларов за центнер, следует из данных торгов. По состоянию на 17.13 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 0,62% относительно предыдущего закрытия - до 16,955 доллара за центнер. Минутами ранее значение впервые с 13 июня 2024 года превысило 17 долларов. Стоимость риса растет четвертую торговую сессию подряд. С начала недели он подорожал почти на 4%.
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рынок
Биржевая цена на рис впервые за два года превысила 17 долларов за центнер
Цена риса на Чикагской бирже впервые с июня 2024 года превысила 17 долларов за центнер
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет в пятницу, показатель впервые с июня 2024 года превысила 17 долларов за центнер, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.13 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 0,62% относительно предыдущего закрытия - до 16,955 доллара за центнер.
Минутами ранее значение впервые с 13 июня 2024 года превысило 17 долларов.
Стоимость риса растет четвертую торговую сессию подряд. С начала недели он подорожал почти на 4%.