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ЦБ установил официальный курс валют с субботы
ЦБ установил официальный курс валют с субботы - 09.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ установил официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,81 копейки - до 12,6739 рубля, доллара - на 51,25 копейки, до 84,9048 рубля, евро -... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:05+0300
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2026-10-09T18:05+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,81 копейки - до 12,6739 рубля, доллара - на 51,25 копейки, до 84,9048 рубля, евро - на 49,64 копейки, до 94,9745 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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ЦБ установил официальный курс валют с субботы
ЦБ: официальный курс юаня с субботы — 12,67 рубля, доллара — 84,90, евро — 94,97
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,81 копейки - до 12,6739 рубля, доллара - на 51,25 копейки, до 84,9048 рубля, евро - на 49,64 копейки, до 94,9745 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.