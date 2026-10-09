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СМИ: со склада итальянской винодельни похитили 30 тысяч бутылок вина - 09.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: со склада итальянской винодельни похитили 30 тысяч бутылок вина
СМИ: со склада итальянской винодельни похитили 30 тысяч бутылок вина - 09.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: со склада итальянской винодельни похитили 30 тысяч бутылок вина
Воры похитили со склада крупнейшей в Италии семейной винодельческой компании Marchesi Antinori 30 тысяч бутылок вина стоимостью около 5 миллионов евро, сообщает | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:37+0300
2026-10-09T19:37+0300
бизнес
мировая экономика
италия
financial times
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Воры похитили со склада крупнейшей в Италии семейной винодельческой компании Marchesi Antinori 30 тысяч бутылок вина стоимостью около 5 миллионов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на производителей. Представители базирующейся во Флоренции компании Antinori (история которой восходит к 1385 году) рассказали газете, что в минувшие выходные злоумышленники проникли на склад в Кортоне в области Тоскана в тот момент, когда винодельня готовилась к отправке крупной партии своих самых ценных вин зарубежным клиентам. Как следует из записей видеонаблюдения, в ночь на воскресенье семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли тысячи ящиков со знаменитыми тосканскими марками красных вин Tignanello, Solaia и Guado al Tasso на двух фурах. Розничная цена каждой из похищенных бутылок варьируется от 150 до 500 евро. Генеральный директор Antinori Ренцо Котарелла заявил, что компания решила предать этот случай огласке в надежде, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки. Он предупредил, что продукция компании, предлагаемая по заманчивым ценам, может быть краденой. Полиция ведет расследование, однако задержаний пока не произведено. Как отмечает издание, кражи вина – это не редкость в Италии. Обычно целью преступников становились рестораны, обладающие богатыми винными погребами, откуда уносят несколько особо ценных бутылок стоимостью в десятки тысяч евро каждая.
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бизнес, мировая экономика, италия, financial times
Бизнес, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Financial Times
19:37 09.10.2026
 
СМИ: со склада итальянской винодельни похитили 30 тысяч бутылок вина

FT: со склада крупнейшей в Италии винодельческой компании Antinori украли 30 тысяч бутылок

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Производственно-аграрное объединение "Массандра"
Производственно-аграрное объединение Массандра - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Воры похитили со склада крупнейшей в Италии семейной винодельческой компании Marchesi Antinori 30 тысяч бутылок вина стоимостью около 5 миллионов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на производителей.
Представители базирующейся во Флоренции компании Antinori (история которой восходит к 1385 году) рассказали газете, что в минувшие выходные злоумышленники проникли на склад в Кортоне в области Тоскана в тот момент, когда винодельня готовилась к отправке крупной партии своих самых ценных вин зарубежным клиентам.
Как следует из записей видеонаблюдения, в ночь на воскресенье семеро мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли тысячи ящиков со знаменитыми тосканскими марками красных вин Tignanello, Solaia и Guado al Tasso на двух фурах. Розничная цена каждой из похищенных бутылок варьируется от 150 до 500 евро.
Генеральный директор Antinori Ренцо Котарелла заявил, что компания решила предать этот случай огласке в надежде, что итальянские ценители вина помогут найти пропавшие бутылки. Он предупредил, что продукция компании, предлагаемая по заманчивым ценам, может быть краденой.
Полиция ведет расследование, однако задержаний пока не произведено.
Как отмечает издание, кражи вина – это не редкость в Италии. Обычно целью преступников становились рестораны, обладающие богатыми винными погребами, откуда уносят несколько особо ценных бутылок стоимостью в десятки тысяч евро каждая.
 
БизнесМировая экономикаИТАЛИЯFinancial Times
 
 
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