https://1prime.ru/20261009/yuan-874127164.html

"Рубль стабилизировался": аналитики оценили курс юаня за неделю

"Рубль стабилизировался": аналитики оценили курс юаня за неделю - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль стабилизировался": аналитики оценили курс юаня за неделю

Рубль в пятницу не изменился к юаню, но снизился за неделю под влиянием ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:42+0300

2026-10-09T19:42+0300

2026-10-09T19:42+0300

рынок

елена кожухова

минфин

"бкс мир инвестиций"

ик "велес капитал"

юань

рубль

https://img.cdn1prime.ru/img/76239/25/762392585_0:321:2666:1821_1920x0_80_0_0_19353bd5dcfbf039676310a692f555ee.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль в пятницу не изменился к юаню, но снизился за неделю под влиянием ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился, оставшись на уровне 12,68 рубля. За неделю он вырос на 18 копеек. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.18 мск дешевел на 0,12%, до 104,16 доллара за баррель. В пятницу курс китайской валюты двигался в узком диапазоне 12,63-12,72 рубля, за неделю - 12,51-12,85 рубля. "Рубль к концу недели стабилизировался, отыграв часть потерь. Рост покупок валюты со стороны Минфина по бюджетному правилу уже учтен в курсе. ЦБ сообщил о том, что чистые покупки валюты со стороны нефинансовых организаций в сентябре достигли 1,5 трлн рублей, что более чем на треть больше, чем в августе. В октябре они могут остаться повышенными. Для импорта топлива, а также оборудования и комплектующих для ремонта инфраструктуры требуется валюта", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В то же время цены на нефть держатся на высоком уровне, а в октябре экспортерам предстоит выплата НДД, что может увеличить предложение валюты на рынке, а также за рубль выступают ожидания монетарной паузы в октябре, отмечает он. "Юань, доллар и евро после скачка наверх вслед за объявлением об увеличении покупок иностранной валюты Минфином РФ вернулись к снижению с ближайшими поддержками у 12,60 рубля, 84,50 рубля и 94,40 рубля, преодоление которых может предшествовать новому витку их краткосрочного падения. Поддержку рублю в целом все еще оказывают высокие цены на нефть, а также благоприятные монетарные условия ЦБ РФ", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Прогнозы Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает на следующей неделе доллар, евро и юань к рублю на уровнях 84-86 рублей, 94-96 рублей и 12,5-13 рублей соответственно. Смирнов полагает, что на будущей неделе доллар останется в диапазоне 84-86, юань - 12,6-12,8 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, елена кожухова, минфин, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал", юань, рубль