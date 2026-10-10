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Названо лучшее время для похода по магазинам - 10.10.2026, ПРАЙМ
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Названо лучшее время для похода по магазинам
Названо лучшее время для похода по магазинам - 10.10.2026, ПРАЙМ
Названо лучшее время для похода по магазинам
Шопинг в состоянии стресса или тревоги может обернуться лишними тратами, а иногда прямыми финансовыми потерями. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... | 10.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-10T02:02+0300
2026-10-10T02:02+0300
эксклюзив
общество
бизнес
здоровье
шопинг
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МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Шопинг в состоянии стресса или тревоги может обернуться лишними тратами, а иногда прямыми финансовыми потерями. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Татьяна Суворова, на подсознательном уровне покупки становятся источником дофамина, поэтому за товарами "для настроения" лучше не идти. По той же причине не стоит отправляться в магазин на голодный желудок — это снижает рациональность решений и повышает риск купить не всегда полезную калорийную еду.Самое удачное время для плановых покупок — утро вторника или среды, в крайнем случае утро выходного дня. Утром у человека еще нет накопленного эмоционального напряжения и желания "порадовать себя". За одеждой эксперт советует идти утром или вечером выходного дня, так как днем в магазинах обычно больше покупателей."Заранее составленный список снижает вероятность импульсивных приобретений. Особую осторожность стоит проявлять после получения зарплаты, когда возникает желание вознаградить себя покупкой. Это особенно касается потребителей-экспериментаторов и гедонистов", - говорит Суворова.Эксперт ссылается на статистику "Мегамаркета": 64% россиян совершают покупки вечером и ночью, особенно часто — в интернете. Именно в это время фиксируется самый высокий средний чек. По данным ВТБ, пики офлайн-активности в регионах различаются: в Сибири — 13:57, в Южном федеральном округе — 14:11, в Центральном — 15:24. Во Владивостоке активнее всего покупают в 13:22, в Москве — в 16:11.По словам Татьяны Суворовой, аналитика Т-банка показывает, что пиковые дни офлайн-покупок — среда, пятница и суббота. На продажи влияют карты лояльности с повышенным кешбэком, скидки и "счастливые часы". Например, выпечку и кулинарию со скидкой можно купить после 20:00, а товары с ограниченным сроком годности — после 19:00.Эксперт напоминает: скидка — это не всегда про выгоду. В компаниях акции планируются заранее: сначала цена завышается, а затем снижается до уровня скидки. Фактически это продажа по реальной цене, рассчитанной по классическим правилам ценообразования. По статистике, 85–90% населения планеты покупают товары по акциям и распродажам.Чтобы не поддаваться влиянию мерчандайзинга, Суворова рекомендует заказывать продукты и товары онлайн. "Это помогает сохранить контроль над расходами и избежать незапланированных трат, особенно в вечернее время, когда импульсивность покупателей возрастает", - заключает она.
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5
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5
4.7
96
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эксклюзив, общество , бизнес, здоровье, шопинг
Эксклюзив, Общество , Бизнес, Здоровье, шопинг
02:02 10.10.2026
 
Названо лучшее время для похода по магазинам

Эксперт Суворова рассказала, когда шопинг ведет к лишним тратам

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает одежду в магазине
Продавец раскладывает одежду в магазине - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Шопинг в состоянии стресса или тревоги может обернуться лишними тратами, а иногда прямыми финансовыми потерями. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Татьяна Суворова, на подсознательном уровне покупки становятся источником дофамина, поэтому за товарами "для настроения" лучше не идти. По той же причине не стоит отправляться в магазин на голодный желудок — это снижает рациональность решений и повышает риск купить не всегда полезную калорийную еду.
Самое удачное время для плановых покупок — утро вторника или среды, в крайнем случае утро выходного дня. Утром у человека еще нет накопленного эмоционального напряжения и желания "порадовать себя". За одеждой эксперт советует идти утром или вечером выходного дня, так как днем в магазинах обычно больше покупателей.
"Заранее составленный список снижает вероятность импульсивных приобретений. Особую осторожность стоит проявлять после получения зарплаты, когда возникает желание вознаградить себя покупкой. Это особенно касается потребителей-экспериментаторов и гедонистов", - говорит Суворова.
Эксперт ссылается на статистику "Мегамаркета": 64% россиян совершают покупки вечером и ночью, особенно часто — в интернете. Именно в это время фиксируется самый высокий средний чек. По данным ВТБ, пики офлайн-активности в регионах различаются: в Сибири — 13:57, в Южном федеральном округе — 14:11, в Центральном — 15:24. Во Владивостоке активнее всего покупают в 13:22, в Москве — в 16:11.
По словам Татьяны Суворовой, аналитика Т-банка показывает, что пиковые дни офлайн-покупок — среда, пятница и суббота. На продажи влияют карты лояльности с повышенным кешбэком, скидки и "счастливые часы". Например, выпечку и кулинарию со скидкой можно купить после 20:00, а товары с ограниченным сроком годности — после 19:00.
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Эксперт напоминает: скидка — это не всегда про выгоду. В компаниях акции планируются заранее: сначала цена завышается, а затем снижается до уровня скидки. Фактически это продажа по реальной цене, рассчитанной по классическим правилам ценообразования. По статистике, 85–90% населения планеты покупают товары по акциям и распродажам.
Чтобы не поддаваться влиянию мерчандайзинга, Суворова рекомендует заказывать продукты и товары онлайн. "Это помогает сохранить контроль над расходами и избежать незапланированных трат, особенно в вечернее время, когда импульсивность покупателей возрастает", - заключает она.
 
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