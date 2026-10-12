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Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области

Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области - 12.10.2026, ПРАЙМ

Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области

Около 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области на Украине из-за аварийной ситуации в сети, сообщил глава областной военной... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:42+0300

2026-10-12T13:42+0300

2026-10-12T13:42+0300

полтавская область

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874147664.jpg?1791801722

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области на Украине из-за аварийной ситуации в сети, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич. "Около 1,5 тысячи абонентов в Полтавской общине временно остались без света", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале. По его словам, отключение электричества произошло из-за аварийной ситуации в сети.

полтавская область

украина

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полтавская область, украина