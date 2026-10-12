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Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области
Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области - 12.10.2026, ПРАЙМ
Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области
Около 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области на Украине из-за аварийной ситуации в сети, сообщил глава областной военной... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:42+0300
2026-10-12T13:42+0300
2026-10-12T13:42+0300
полтавская область
украина
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области на Украине из-за аварийной ситуации в сети, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.
"Около 1,5 тысячи абонентов в Полтавской общине временно остались без света", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале.
По его словам, отключение электричества произошло из-за аварийной ситуации в сети.
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полтавская область, украина
Полтавская область, УКРАИНА
Около 1,5 тысячи абонентов остались без света в Полтавской области
В Полтавской области около 1,5 тысячи абонентов остались без света из-за аварии
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области на Украине из-за аварийной ситуации в сети, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.
"Около 1,5 тысячи абонентов в Полтавской общине временно остались без света", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале.
По его словам, отключение электричества произошло из-за аварийной ситуации в сети.