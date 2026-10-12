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Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур" - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур"
Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур"
Пуск реактора состоялся на построенном с участием России энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил в понедельник международный информационный портал по... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:52+0300
2026-10-12T19:52+0300
россия
промышленность
бангладеш
москва
алексей лихачев
аэс "руппур"
росатом
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск реактора состоялся на построенном с участием России энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил в понедельник международный информационный портал по атомной энергетике World nuclear news. "В воскресенье, 11 октября, в 15.34 на первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш была достигнута... самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция", - говорится в сообщении. Теперь специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш. Энергопуск намечен на 20-е числа ноября нынешнего года, заявил в минувшую пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам прошедшей в Москве встречи с министром науки и технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
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россия, промышленность, бангладеш, москва, алексей лихачев, аэс "руппур", росатом
РОССИЯ, Промышленность, Бангладеш, МОСКВА, Алексей Лихачев, АЭС "Руппур", Росатом
19:52 12.10.2026
 
Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур"

Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск реактора состоялся на построенном с участием России энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил в понедельник международный информационный портал по атомной энергетике World nuclear news.
"В воскресенье, 11 октября, в 15.34 на первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш была достигнута... самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция", - говорится в сообщении.
Теперь специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш. Энергопуск намечен на 20-е числа ноября нынешнего года, заявил в минувшую пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам прошедшей в Москве встречи с министром науки и технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
 
РОССИЯПромышленностьБангладешМОСКВААлексей ЛихачевАЭС "Руппур"Росатом
 
 
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