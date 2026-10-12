https://1prime.ru/20261012/aes-874163303.html

Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур"

Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Пуск реактора прошел на построенном с участием России блоке АЭС "Руппур"

Пуск реактора состоялся на построенном с участием России энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил в понедельник международный информационный портал по... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:52+0300

2026-10-12T19:52+0300

2026-10-12T19:52+0300

россия

промышленность

бангладеш

москва

алексей лихачев

аэс "руппур"

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874163303.jpg?1791823924

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск реактора состоялся на построенном с участием России энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил в понедельник международный информационный портал по атомной энергетике World nuclear news. "В воскресенье, 11 октября, в 15.34 на первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш была достигнута... самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция", - говорится в сообщении. Теперь специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш. Энергопуск намечен на 20-е числа ноября нынешнего года, заявил в минувшую пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам прошедшей в Москве встречи с министром науки и технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.

бангладеш

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, бангладеш, москва, алексей лихачев, аэс "руппур", росатом