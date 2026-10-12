https://1prime.ru/20261012/akademik-874137999.html

Красников: мошенники совершенствуют технологии, нужны семейные пароли

Красников: мошенники совершенствуют технологии, нужны семейные пароли - 12.10.2026, ПРАЙМ

Красников: мошенники совершенствуют технологии, нужны семейные пароли

Используемые мошенниками технологии будут совершенствоваться, отличить сгенерированные видео и голосовые сообщения становится сложнее, к этому нужно быть... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:15+0300

2026-10-12T09:15+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Используемые мошенниками технологии будут совершенствоваться, отличить сгенерированные видео и голосовые сообщения становится сложнее, к этому нужно быть готовыми и использовать в семье свои методы защиты от злоумышленников, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников. "Эта тема актуальна сегодня, но она сохранится на фоне развития техники и совершенствования технологий. И с каждым разом мошенник становится изощреннее", - сказал академик. Сначала от мошенников приходили смс, потом голосовые сообщения, потом уже заработали психологи, сейчас уже генерируется видеоизображение, напомнил он. "И отличать обман станет сложнее и сложнее. Потому что будет голос фактически один к одному, как у ваших родственников: детей, родителей, жены. И видео будет более качественное, к этому надо, конечно, готовиться", - добавил Красников. По его словам, правоохранительные органы ведут большую работу в этом направлении, но все равно методы мошенников будут совершенствоваться. Поэтому пока мобильный телефон не "научился" определять, что настоящее, а что подделка, подход только один, считает глава РАН. "По крайней мере в моей семье это так: мы с женой и детьми договорились, какие ключевые слова надо сказать, чтобы точно понять, что это они звонят или ты говоришь со сгенерированным искусственным интеллектом образом, который хотят мошенники использовать", - пояснил ученый. "Я рекомендую заранее договориться в семье о каких-то моментах, о которых знаете только вы и никто другой. И, в случае чего, спрашивать именно это как пароль", - заключил он. Агентство РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , финансы, ран, мвд, мид рф