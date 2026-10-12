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АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"

АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" - 12.10.2026, ПРАЙМ

АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:10+0300

2026-10-12T16:10+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило агентство. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" до уровня АА-(ru), прогноз "стабильный", и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении. Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ЮГК поручительства за материнскую компанию группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов. В АКРА уточнили, что снятие статуса "под наблюдением" связано с исчерпанием судебных претензий к компании, а также с завершением сделки по смене собственника - летом 2026 года АО "БТС-Мост Холдинг" стало держателем 67,25% акций ПАО "ЮГК", ранее принадлежавших РФ в лице Росимущества. Ранее в понедельник "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAА".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, акра, югк, росимущество