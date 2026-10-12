Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/akr-874154662.html
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" - 12.10.2026, ПРАЙМ
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:10+0300
2026-10-12T16:11+0300
бизнес
россия
акра
югк
росимущество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874154662.jpg?1791810703
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило агентство. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" до уровня АА-(ru), прогноз "стабильный", и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении. Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ЮГК поручительства за материнскую компанию группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов. В АКРА уточнили, что снятие статуса "под наблюдением" связано с исчерпанием судебных претензий к компании, а также с завершением сделки по смене собственника - летом 2026 года АО "БТС-Мост Холдинг" стало держателем 67,25% акций ПАО "ЮГК", ранее принадлежавших РФ в лице Росимущества. Ранее в понедельник "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAА".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, акра, югк, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, АКРА, ЮГК, Росимущество
16:10 12.10.2026 (обновлено: 16:11 12.10.2026)
 
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"

АКРА снизило кредитный рейтинг ЮГК до "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило агентство.
"АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" до уровня АА-(ru), прогноз "стабильный", и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ЮГК поручительства за материнскую компанию группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов.
В АКРА уточнили, что снятие статуса "под наблюдением" связано с исчерпанием судебных претензий к компании, а также с завершением сделки по смене собственника - летом 2026 года АО "БТС-Мост Холдинг" стало держателем 67,25% акций ПАО "ЮГК", ранее принадлежавших РФ в лице Росимущества.
Ранее в понедельник "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAА".
 
БизнесРОССИЯАКРАЮГКРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала