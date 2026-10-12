https://1prime.ru/20261012/akr-874154662.html
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" - 12.10.2026, ПРАЙМ
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:10+0300
2026-10-12T16:10+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило агентство. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" до уровня АА-(ru), прогноз "стабильный", и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении. Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ЮГК поручительства за материнскую компанию группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов. В АКРА уточнили, что снятие статуса "под наблюдением" связано с исчерпанием судебных претензий к компании, а также с завершением сделки по смене собственника - летом 2026 года АО "БТС-Мост Холдинг" стало держателем 67,25% акций ПАО "ЮГК", ранее принадлежавших РФ в лице Росимущества. Ранее в понедельник "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAА".
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бизнес, россия, акра, югк, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, АКРА, ЮГК, Росимущество
АКРА снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота"
АКРА снизило кредитный рейтинг ЮГК до "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением"
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило кредитный рейтинг "Южуралзолота" (ЮГК) до уровня "AA-(ru)", сняв статус "под наблюдением", сообщило агентство.
"АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" до уровня АА-(ru), прогноз "стабильный", и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ЮГК поручительства за материнскую компанию группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов.
В АКРА уточнили, что снятие статуса "под наблюдением" связано с исчерпанием судебных претензий к компании, а также с завершением сделки по смене собственника - летом 2026 года АО "БТС-Мост Холдинг" стало держателем 67,25% акций ПАО "ЮГК", ранее принадлежавших РФ в лице Росимущества.
Ранее в понедельник "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне "ruAА".