https://1prime.ru/20261012/aktsii-874136396.html
Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42%
Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42%
Российский рынок акций с началом новой недели повышается на 3,42%, следует из данных Московской биржи. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T08:06+0300
2026-10-12T08:06+0300
2026-10-12T08:06+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874136396.jpg?1791781591
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом новой недели повышается на 3,42%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск подскакивает на 3,42% относительно закрытия предыдущей основной сессии, то есть пятницы, - до 2 400,6 пункта. При этом большая часть этого роста была продемонстрирована еще тем же вечером, после закрытия основных торгов. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42%
Индекс Мосбиржи с началом новой недели растет на 3,42% - до 2 400,6 пункта
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом новой недели повышается на 3,42%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск подскакивает на 3,42% относительно закрытия предыдущей основной сессии, то есть пятницы, - до 2 400,6 пункта. При этом большая часть этого роста была продемонстрирована еще тем же вечером, после закрытия основных торгов.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.