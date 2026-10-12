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Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42%

Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций с началом новой недели растет на 3,42%

Российский рынок акций с началом новой недели повышается на 3,42%, следует из данных Московской биржи. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T08:06+0300

2026-10-12T08:06+0300

2026-10-12T08:06+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом новой недели повышается на 3,42%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск подскакивает на 3,42% относительно закрытия предыдущей основной сессии, то есть пятницы, - до 2 400,6 пункта. При этом большая часть этого роста была продемонстрирована еще тем же вечером, после закрытия основных торгов. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа