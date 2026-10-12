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Акции "Евротранса" растеряли почти 9% после иска о банкротстве
Акции "Евротранса" растеряли почти 9% после иска о банкротстве - 12.10.2026, ПРАЙМ
Акции "Евротранса" растеряли почти 9% после иска о банкротстве
Акции "Евротранса" растеряли почти 9% роста и вечером ушли в минус на новостях об иске Сбербанка о банкротстве топливного оператора, следует из данных... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:47+0300
2026-10-12T22:47+0300
2026-10-12T22:51+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Акции "Евротранса" растеряли почти 9% роста и вечером ушли в минус на новостях об иске Сбербанка о банкротстве топливного оператора, следует из данных Московской биржи. К 22.26 мск акции "Евротранса" дешевели на 1,5%, а на пике в понедельник их рост достигал 8,6%. В понедельник в арбитражный суд Московской области поступило заявление Сбербанка о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса").
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рынок, банки, московская область, евротранс, сбербанк
Рынок, Банки, Московская область, Евротранс, Сбербанк
Акции "Евротранса" растеряли почти 9% после иска о банкротстве
Акции "Евротранса" потеряли почти 9% после иска о банкротстве топливного оператора
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Акции "Евротранса" растеряли почти 9% роста и вечером ушли в минус на новостях об иске Сбербанка о банкротстве топливного оператора, следует из данных Московской биржи.
К 22.26 мск акции "Евротранса" дешевели на 1,5%, а на пике в понедельник их рост достигал 8,6%.
В понедельник в арбитражный суд Московской области поступило заявление Сбербанка о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса").