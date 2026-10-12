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Суд передал из Москвы в Краснодар иск производителя просекко к "Мысхако"

Суд передал из Москвы в Краснодар иск производителя просекко к "Мысхако" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Суд передал из Москвы в Краснодар иск производителя просекко к "Мысхако"

Арбитражный суд Москвы выделил в отдельное дело требование итальянского производителя просекко Ruggeri & C к винодельне "Мысхако" о взыскании более 191 миллиона | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:07+0300

2026-10-12T16:07+0300

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы выделил в отдельное дело требование итальянского производителя просекко Ruggeri & C к винодельне "Мысхако" о взыскании более 191 миллиона рублей компенсации за нарушение прав истца на товарные знаки и передал это дело в арбитражный суд Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Рассмотрение требования Ruggeri & C ко второму ответчику - столичному продавцу алкоголя "Рисэ" – суд отложил на декабрь. Как ранее пояснил представитель итальянской компании, кубанскими виноделами была выпущена партия вина с использованием обозначения Ruggeri, которую истец считает контрафактной. По информации на сайте производителя и на бутылках, тираж состоял из 230 тысяч бутылок. Сумму иска Ruggeri & C рассчитала как однократную стоимость партии, сообщил истец. Он также пояснил, что контрольная закупка была сделана у ответчика "Рисэ", но вино продавали и другие магазины, поэтому истец оставляет за собой право предъявить требования и к ним. Ранее от "Мысхако" в суд поступило ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Роспатентом его возражений на предоставление правовой охраны брендам истца. В иске также заявлено требование о запрете ответчикам использовать шесть международных товарных знаков истца со словесным элементом Ruggeri. Один из них чисто словесный, остальные – комбинированные, содержащие также графические элементы. Знаки признаны во многих странах мира, в том числе в России. Зарегистрированы они в период с 2014 по 2022 год и действуют для двух классов товаров, включающих алкогольные и безалкогольные напитки. Винодельня Ruggeri & C - один из основателей производства просекко, сообщает сайт компании, находящейся в итальянском регионе Венето. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности ООО "Рисэ", принадлежащего на паритетных началах гендиректору Ивану Паткину и Роману Живову – "торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах".

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