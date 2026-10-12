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В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24%

В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24% - 12.10.2026, ПРАЙМ

В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24%

Агентство стратегических инициатив (АСИ) тиражирует новую технологию, которая снижает коммунальные расходы зданий на 24%, в Кировской, Новгородской,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:13+0300

2026-10-12T16:13+0300

2026-10-12T16:14+0300

свердловская область

республика коми

пермский край

агентство стратегических инициатив

аси

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МОСКВА, 12 окт- ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) тиражирует новую технологию, которая снижает коммунальные расходы зданий на 24%, в Кировской, Новгородской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Республике Коми, сообщила пресс-служба агентства. Как отмечает пресс-служба, АСИ сопровождает проект компании "Айти-М" - программно-аппаратный комплекс "РОКС", который создает цифровую модель здания и интеллектуально управляет теплом. Отмечается, что система учитывает погоду, инерцию сетей и скорость нагрева и подбирает режим, при котором нормативная температура выдерживается без лишних затрат, тем самым сокращая коммунальные расходы зданий на 24%. "АСИ ведет комплексную работу по тиражированию этого проекта. Агентство определило пять регионов: Кировскую, Новгородскую, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Республику Коми. В приоритете - школы и больницы", - говорится в Telegram-канале АСИ. В пресс-службе уточнили, что главы этих регионов уже получили предложения о сотрудничестве. Также, по данным агентства, пилотный запуск проекта состоялся в Пермском крае: мониторинг 375 объектов региона показал потенциал снижения коммунальных расходов в среднем на 24%, что при охвате всех подходящих зданий области составляет порядка миллиарда рублей экономии в год.

свердловская область

республика коми

пермский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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свердловская область, республика коми, пермский край, агентство стратегических инициатив, аси