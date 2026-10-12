https://1prime.ru/20261012/asja-874154791.html
В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24%
В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24% - 12.10.2026, ПРАЙМ
В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24%
Агентство стратегических инициатив (АСИ) тиражирует новую технологию, которая снижает коммунальные расходы зданий на 24%, в Кировской, Новгородской,... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:13+0300
2026-10-12T16:13+0300
2026-10-12T16:14+0300
свердловская область
республика коми
пермский край
агентство стратегических инициатив
аси
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МОСКВА, 12 окт- ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) тиражирует новую технологию, которая снижает коммунальные расходы зданий на 24%, в Кировской, Новгородской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Республике Коми, сообщила пресс-служба агентства. Как отмечает пресс-служба, АСИ сопровождает проект компании "Айти-М" - программно-аппаратный комплекс "РОКС", который создает цифровую модель здания и интеллектуально управляет теплом. Отмечается, что система учитывает погоду, инерцию сетей и скорость нагрева и подбирает режим, при котором нормативная температура выдерживается без лишних затрат, тем самым сокращая коммунальные расходы зданий на 24%. "АСИ ведет комплексную работу по тиражированию этого проекта. Агентство определило пять регионов: Кировскую, Новгородскую, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Республику Коми. В приоритете - школы и больницы", - говорится в Telegram-канале АСИ. В пресс-службе уточнили, что главы этих регионов уже получили предложения о сотрудничестве. Также, по данным агентства, пилотный запуск проекта состоялся в Пермском крае: мониторинг 375 объектов региона показал потенциал снижения коммунальных расходов в среднем на 24%, что при охвате всех подходящих зданий области составляет порядка миллиарда рублей экономии в год.
свердловская область
республика коми
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свердловская область, республика коми, пермский край, агентство стратегических инициатив, аси
Свердловская область, республика Коми, Пермский край, Агентство стратегических инициатив, АСИ
В АСИ рассказали о технологии по снижению коммунальных расходов на 24%
АСИ тиражирует технологию, снижающую коммунальные расходы на 24% в пяти регионах России
МОСКВА, 12 окт- ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) тиражирует новую технологию, которая снижает коммунальные расходы зданий на 24%, в Кировской, Новгородской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Республике Коми, сообщила пресс-служба агентства.
Как отмечает пресс-служба, АСИ сопровождает проект компании "Айти-М" - программно-аппаратный комплекс "РОКС", который создает цифровую модель здания и интеллектуально управляет теплом. Отмечается, что система учитывает погоду, инерцию сетей и скорость нагрева и подбирает режим, при котором нормативная температура выдерживается без лишних затрат, тем самым сокращая коммунальные расходы зданий на 24%.
"АСИ ведет комплексную работу по тиражированию этого проекта. Агентство определило пять регионов: Кировскую, Новгородскую, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Республику Коми. В приоритете - школы и больницы", - говорится в Telegram-канале АСИ.
В пресс-службе уточнили, что главы этих регионов уже получили предложения о сотрудничестве.
Также, по данным агентства, пилотный запуск проекта состоялся в Пермском крае: мониторинг 375 объектов региона показал потенциал снижения коммунальных расходов в среднем на 24%, что при охвате всех подходящих зданий области составляет порядка миллиарда рублей экономии в год.