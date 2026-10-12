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QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" договорились о сотрудничестве

QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" договорились о сотрудничестве - 12.10.2026, ПРАЙМ

QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" договорились о сотрудничестве

Национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" договорились о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры, включая повышение ее... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:51+0300

2026-10-12T09:51+0300

2026-10-12T09:57+0300

газ

казахстан

алма-ата

газпром

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АЛМА-АТА, 12 окт - ПРАЙМ. Национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" договорились о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры, включая повышение ее безопасности, сообщили в пресс-службе казахстанской компании. На заседании координационного совета министерства энергетики Казахстана и ПАО "Газпром" QazaqGaz и "Газпром Кыргызстан" заключили двусторонний меморандум о сотрудничестве. "Документ направлен на развитие взаимодействия и обмен практическим опытом в области транспортировки, распределения и учета природного газа, эксплуатации и технического обслуживания объектов газовой инфраструктуры, а также внедрения современных технологий и повышения промышленной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание стороны уделят повышению надежности и безопасности газотранспортных и газораспределительных систем, совершенствованию технологических процессов, цифровизации и диспетчерского управления. "В рамках достигнутых договоренностей стороны намерены организовывать взаимные визиты специалистов на производственные объекты, проводить технические консультации, совместные рабочие встречи и обучающие мероприятия, а также обмениваться опытом в области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций", - сообщили в компании. QazaqGaz - национальная газовая компания Казахстана, созданная в 2000 году. Компания эксплуатирует более 20,6 тысячи километров магистральных газопроводов и свыше 59 тысяч километров газораспределительных сетей. География ее деятельности охватывает 11 областей Казахстана, а также Астану, Алма-Ату и Шымкент.

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газ, казахстан, алма-ата, газпром