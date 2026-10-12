https://1prime.ru/20261012/azerbajdzhan-874146294.html

Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю

Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю - 12.10.2026, ПРАЙМ

Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю

Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю, обмениваться технологиями и сотрудничать в цифровизации аграрного сектора, сообщает госагентство Азертадж. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:08+0300

2026-10-12T13:08+0300

2026-10-12T13:08+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

азербайджан

китай

пекин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874146294.jpg?1791799712

БАКУ, 12 окт – ПРАЙМ. Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю, обмениваться технологиями и сотрудничать в цифровизации аграрного сектора, сообщает госагентство Азертадж. Отмечается, что в Пекине министры сельского хозяйства Азербайджана и Китая Меджнун Мамедов и Чжан Чжу подписали меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами. "Согласно документу предполагается реализация совместных инвестиционных проектов, эффективное использование земельных ресурсов и трансфер технологий… расширение торговых связей… сотрудничество в области цифровизации сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Глава азербайджанского минсельхоза сообщил, что за семь месяцев текущего года торговый оборот между двумя странами составил 37,9 миллиона долларов, импорт из Китая вырос на 25,5 %, а экспорт из Азербайджана увеличился на 102,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайский министр отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества двух стран в сельском хозяйстве, добавив, что Китай желает увеличить торговый оборот с Азербайджаном по сельскохозяйственной и переработанной продукции.

азербайджан

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, азербайджан, китай, пекин