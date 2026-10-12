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Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю
Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю - 12.10.2026, ПРАЙМ
Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю
Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю, обмениваться технологиями и сотрудничать в цифровизации аграрного сектора, сообщает госагентство Азертадж. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:08+0300
2026-10-12T13:08+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
азербайджан
китай
пекин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874146294.jpg?1791799712
БАКУ, 12 окт – ПРАЙМ. Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю, обмениваться технологиями и сотрудничать в цифровизации аграрного сектора, сообщает госагентство Азертадж. Отмечается, что в Пекине министры сельского хозяйства Азербайджана и Китая Меджнун Мамедов и Чжан Чжу подписали меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами. "Согласно документу предполагается реализация совместных инвестиционных проектов, эффективное использование земельных ресурсов и трансфер технологий… расширение торговых связей… сотрудничество в области цифровизации сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Глава азербайджанского минсельхоза сообщил, что за семь месяцев текущего года торговый оборот между двумя странами составил 37,9 миллиона долларов, импорт из Китая вырос на 25,5 %, а экспорт из Азербайджана увеличился на 102,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайский министр отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества двух стран в сельском хозяйстве, добавив, что Китай желает увеличить торговый оборот с Азербайджаном по сельскохозяйственной и переработанной продукции.
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40
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сельское хозяйство, мировая экономика, азербайджан, китай, пекин
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, Пекин
13:08 12.10.2026
 
Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю

Азертадж: Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю и обмениваться технологиями

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БАКУ, 12 окт – ПРАЙМ. Азербайджан и Китай договорились расширять торговлю, обмениваться технологиями и сотрудничать в цифровизации аграрного сектора, сообщает госагентство Азертадж.
Отмечается, что в Пекине министры сельского хозяйства Азербайджана и Китая Меджнун Мамедов и Чжан Чжу подписали меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами.
"Согласно документу предполагается реализация совместных инвестиционных проектов, эффективное использование земельных ресурсов и трансфер технологий… расширение торговых связей… сотрудничество в области цифровизации сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Глава азербайджанского минсельхоза сообщил, что за семь месяцев текущего года торговый оборот между двумя странами составил 37,9 миллиона долларов, импорт из Китая вырос на 25,5 %, а экспорт из Азербайджана увеличился на 102,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китайский министр отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества двух стран в сельском хозяйстве, добавив, что Китай желает увеличить торговый оборот с Азербайджаном по сельскохозяйственной и переработанной продукции.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНКИТАЙПекин
 
 
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