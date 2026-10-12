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"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск

"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск

Авиакомпания "Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск, сообщил аэропорт "Внуково". | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:11+0300

2026-10-12T13:11+0300

2026-10-12T13:11+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск, сообщил аэропорт "Внуково". "Магнитогорск снова в расписании "Внуково". С 19 октября авиакомпания "Азимут" возобновляет прямые рейсы из аэропорта "Внуково" во второй по численности населения город Челябинской области и важнейший промышленный центр", - говорится в сообщении. Авиакомпания с середины ноября увеличит частоту рейсов до четырех раз в неделю, отметили во "Внуково".

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