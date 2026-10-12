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"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск
"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск
Авиакомпания "Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск, сообщил аэропорт "Внуково". | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:11+0300
2026-10-12T13:11+0300
бизнес
россия
москва
челябинская область
аэропорт внуково
азимут
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск, сообщил аэропорт "Внуково". "Магнитогорск снова в расписании "Внуково". С 19 октября авиакомпания "Азимут" возобновляет прямые рейсы из аэропорта "Внуково" во второй по численности населения город Челябинской области и важнейший промышленный центр", - говорится в сообщении. Авиакомпания с середины ноября увеличит частоту рейсов до четырех раз в неделю, отметили во "Внуково".
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бизнес, россия, москва, челябинская область, аэропорт внуково, азимут
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Челябинская область, аэропорт Внуково, Азимут
13:11 12.10.2026
 
"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск

"Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 19 октября возобновит прямые рейсы из Москвы в Магнитогорск, сообщил аэропорт "Внуково".
"Магнитогорск снова в расписании "Внуково". С 19 октября авиакомпания "Азимут" возобновляет прямые рейсы из аэропорта "Внуково" во второй по численности населения город Челябинской области и важнейший промышленный центр", - говорится в сообщении.
Авиакомпания с середины ноября увеличит частоту рейсов до четырех раз в неделю, отметили во "Внуково".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЧелябинская областьаэропорт ВнуковоАзимут
 
 
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