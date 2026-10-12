Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/balzam-874161290.html
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства - 12.10.2026, ПРАЙМ
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства
Акционеры латвийского производителя "Рижского бальзама" Amber Latvijas balzams 3 ноября рассмотрят вопрос о начале процедуры банкротства из-за налоговых долгов, | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:59+0300
2026-10-12T18:59+0300
бизнес
латвия
алкоголь
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0c/874161141_0:692:2047:1843_1920x0_80_0_0_63f8ff0d6e180bb0707c2c05afe8881d.jpg
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Акционеры латвийского производителя "Рижского бальзама" Amber Latvijas balzams 3 ноября рассмотрят вопрос о начале процедуры банкротства из-за налоговых долгов, пишет портал Rus TVnet."В повестку дня собрания акционеров включен вопрос о последствиях прекращения процесса правовой защиты (ППЗ), возможностях дальнейшей деятельности компании и инициировании процесса неплатежеспособности", — отмечает издание.Компания 5 октября подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты из-за того, что не удалось согласовать план спасения с кредиторами и полностью погасить долги перед государством по налогам более чем на 28 миллионов евро.В&nbsp;Amber Latvijas balzams заявили, что с&nbsp;начала процесса защиты компания погасила 20,4 миллиона евро текущих налогов и&nbsp;не&nbsp;допустила образования новых просроченных долгов. Производство продукции в&nbsp;Риге продолжается.
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0c/874161141_0:500:2047:2035_1920x0_80_0_0_dc9ba577a47b0e1698df37db091b1545.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, латвия, алкоголь
Бизнес, ЛАТВИЯ, алкоголь
18:59 12.10.2026
 
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства

Rus TVnet: производители "Рижского бальзама" 3 ноября рассмотрят вопрос о банкротстве

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкРижский черный бальзам и водка завода "Кристалл"
Рижский черный бальзам и водка завода Кристалл - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Акционеры латвийского производителя "Рижского бальзама" Amber Latvijas balzams 3 ноября рассмотрят вопрос о начале процедуры банкротства из-за налоговых долгов, пишет портал Rus TVnet.
"В повестку дня собрания акционеров включен вопрос о последствиях прекращения процесса правовой защиты (ППЗ), возможностях дальнейшей деятельности компании и инициировании процесса неплатежеспособности", — отмечает издание.
Компания 5 октября подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты из-за того, что не удалось согласовать план спасения с кредиторами и полностью погасить долги перед государством по налогам более чем на 28 миллионов евро.
В Amber Latvijas balzams заявили, что с начала процесса защиты компания погасила 20,4 миллиона евро текущих налогов и не допустила образования новых просроченных долгов. Производство продукции в Риге продолжается.
 
БизнесЛАТВИЯалкоголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала