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Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства - 12.10.2026, ПРАЙМ
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства
Акционеры латвийского производителя "Рижского бальзама" Amber Latvijas balzams 3 ноября рассмотрят вопрос о начале процедуры банкротства из-за налоговых долгов, | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:59+0300
2026-10-12T18:59+0300
2026-10-12T18:59+0300
бизнес
латвия
алкоголь
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Акционеры латвийского производителя "Рижского бальзама" Amber Latvijas balzams 3 ноября рассмотрят вопрос о начале процедуры банкротства из-за налоговых долгов, пишет портал Rus TVnet."В повестку дня собрания акционеров включен вопрос о последствиях прекращения процесса правовой защиты (ППЗ), возможностях дальнейшей деятельности компании и инициировании процесса неплатежеспособности", — отмечает издание.Компания 5 октября подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты из-за того, что не удалось согласовать план спасения с кредиторами и полностью погасить долги перед государством по налогам более чем на 28 миллионов евро.В Amber Latvijas balzams заявили, что с начала процесса защиты компания погасила 20,4 миллиона евро текущих налогов и не допустила образования новых просроченных долгов. Производство продукции в Риге продолжается.
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бизнес, латвия, алкоголь
Производитель "Рижского бальзама" оказался на грани банкротства
Rus TVnet: производители "Рижского бальзама" 3 ноября рассмотрят вопрос о банкротстве
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ.
Акционеры латвийского производителя "Рижского бальзама" Amber Latvijas balzams 3 ноября рассмотрят вопрос о начале процедуры банкротства из-за налоговых долгов, пишет портал Rus TVnet
.
"В повестку дня собрания акционеров включен вопрос о последствиях прекращения процесса правовой защиты (ППЗ), возможностях дальнейшей деятельности компании и инициировании процесса неплатежеспособности", — отмечает издание.
Компания 5 октября подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты из-за того, что не удалось согласовать план спасения с кредиторами и полностью погасить долги перед государством по налогам более чем на 28 миллионов евро.
В Amber Latvijas balzams заявили, что с начала процесса защиты компания погасила 20,4 миллиона евро текущих налогов и не допустила образования новых просроченных долгов. Производство продукции в Риге продолжается.