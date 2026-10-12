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Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков
Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков - 12.10.2026, ПРАЙМ
Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков
Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков, которая состоит из 33 критериев, соответствующий приказ опубликовал ЦБ. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:21+0300
2026-10-12T10:31+0300
финансы
банки
технологии
банк россии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков, которая состоит из 33 критериев, соответствующий приказ опубликовал ЦБ. "Утвердить методику оценки Банком России деятельности операторов электронных денежных средств при оказании клиентам услуг по переводу денежных средств", - говорится там. ЦБ систематизировал методику в форме анкеты из 33 вопросов, по которой регулятор проверяет, насколько удобно и безопасно для клиента проходят переводы через тот или иной сервис. ЦБ будет оценивать операторов по нескольким смысловым блокам, где прозрачность правил - один из них. Регулятор будет смотреть, насколько клиенту понятны тарифы, лимиты, сроки перевода, а также основания для отказа или приостановки операции. Еще один пласт критериев - информирование клиента. ЦБ намерен проверять доводит ли оператор электронных денежных средств информацию персонально до клиента, например через смс, телефонный звонок, по электронной почте, поддерживаются ли круглосуточно в рабочем состоянии как минимум два способа связи с клиентами - голосовой и письменный. По итогам проверки операторы будут получать рейтинг в диапазоне от "соответствует" до "не соответствует".
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы, банки, технологии, банк россии
Финансы, Банки, Технологии, Банк России
10:21 12.10.2026 (обновлено: 10:31 12.10.2026)
 
Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков

Центробанк утвердил методику оценки операторов электронных кошельков

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Банк России утвердил методику оценки операторов электронных кошельков, которая состоит из 33 критериев, соответствующий приказ опубликовал ЦБ.
"Утвердить методику оценки Банком России деятельности операторов электронных денежных средств при оказании клиентам услуг по переводу денежных средств", - говорится там.
ЦБ систематизировал методику в форме анкеты из 33 вопросов, по которой регулятор проверяет, насколько удобно и безопасно для клиента проходят переводы через тот или иной сервис.
ЦБ будет оценивать операторов по нескольким смысловым блокам, где прозрачность правил - один из них. Регулятор будет смотреть, насколько клиенту понятны тарифы, лимиты, сроки перевода, а также основания для отказа или приостановки операции.
Еще один пласт критериев - информирование клиента. ЦБ намерен проверять доводит ли оператор электронных денежных средств информацию персонально до клиента, например через смс, телефонный звонок, по электронной почте, поддерживаются ли круглосуточно в рабочем состоянии как минимум два способа связи с клиентами - голосовой и письменный.
По итогам проверки операторы будут получать рейтинг в диапазоне от "соответствует" до "не соответствует".
 
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