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В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар
В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар - 12.10.2026, ПРАЙМ
В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар
Пожар произошел в строящемся небоскребе компании Tower Group в Батуми, сообщает местное агентство Батумелеби. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:37+0300
2026-10-12T11:37+0300
2026-10-12T11:37+0300
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ТБИЛИСИ, 12 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел в строящемся небоскребе компании Tower Group в Батуми, сообщает местное агентство Батумелеби.
По данным СМИ, здание расположено рядом с торгово-транспортным комплексом Batumi Central и принадлежит компании депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Чконии.
"Пожар произошел в строящимся здании Tower Group. На месте происшествия мобилизованы полиция и пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет",- сообщает СМИ.
Причины возгорания пока неизвестны.
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бизнес, недвижимость, батуми
Бизнес, Недвижимость, Батуми
В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар
В строящемся небоскребе компании Tower Group в Батуми произошел пожар
ТБИЛИСИ, 12 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел в строящемся небоскребе компании Tower Group в Батуми, сообщает местное агентство Батумелеби.
По данным СМИ, здание расположено рядом с торгово-транспортным комплексом Batumi Central и принадлежит компании депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Чконии.
"Пожар произошел в строящимся здании Tower Group. На месте происшествия мобилизованы полиция и пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет",- сообщает СМИ.
Причины возгорания пока неизвестны.