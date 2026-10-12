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В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар

В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар - 12.10.2026, ПРАЙМ

В строящемся небоскребе в Батуми произошел пожар

Пожар произошел в строящемся небоскребе компании Tower Group в Батуми, сообщает местное агентство Батумелеби. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:37+0300

2026-10-12T11:37+0300

2026-10-12T11:37+0300

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ТБИЛИСИ, 12 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел в строящемся небоскребе компании Tower Group в Батуми, сообщает местное агентство Батумелеби. По данным СМИ, здание расположено рядом с торгово-транспортным комплексом Batumi Central и принадлежит компании депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Чконии. "Пожар произошел в строящимся здании Tower Group. На месте происшествия мобилизованы полиция и пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет",- сообщает СМИ. Причины возгорания пока неизвестны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, батуми