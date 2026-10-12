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Безвиз для вьетнамцев не коснется трудовой деятельности
Безвиз для вьетнамцев не коснется трудовой деятельности - 12.10.2026, ПРАЙМ
Безвиз для вьетнамцев не коснется трудовой деятельности
Безвизовый въезд в РФ для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность, следует из указа... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:05+0300
2026-10-12T18:05+0300
2026-10-12T18:05+0300
туризм
бизнес
вьетнам
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Безвизовый въезд в РФ для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Российский лидер в понедельник подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. "Порядок въезда в РФ и выезда из РФ, установленный настоящим указом, не распространяется на граждан Социалистической республики Вьетнам, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования либо в целях проживания в РФ", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу с 15 октября 2026 года.
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туризм, бизнес, вьетнам, владимир путин
Туризм, Бизнес, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин
Безвиз для вьетнамцев не коснется трудовой деятельности
Безвизовый въезд для граждан Вьетнама касается туризма, науки и спорта, но не работы
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Безвизовый въезд в РФ для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Российский лидер в понедельник подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней.
"Порядок въезда в РФ и выезда из РФ, установленный настоящим указом, не распространяется на граждан Социалистической республики Вьетнам, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования либо в целях проживания в РФ", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу с 15 октября 2026 года.