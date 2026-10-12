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"Битва моторов" возглавила кинопрокат в России и СНГ - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Битва моторов" возглавила кинопрокат в России и СНГ
"Битва моторов" возглавила кинопрокат в России и СНГ - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Битва моторов" возглавила кинопрокат в России и СНГ
Премьера "Битва моторов" с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283,3 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:35+0300
2026-10-12T12:35+0300
бизнес
технологии
россия
снг
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премьера "Битва моторов" с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283,3 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла еще одна премьера - перевыпуск "Сумерки. Сага: Новолуние". Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. "Приключения мамонтенка: В поисках мамы" заняли третью строчку, собрав за уикенд 77,8 миллиона рублей. Лидер прошлых недель - фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли опустился на четвертую позицию: за уикенд он заработал 61,2 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает сказка со Славой Копейкиным "Царевна Несмеяна", заработавшая 57,7 миллиона рублей.
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192
40
бизнес, технологии, россия, снг
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, СНГ
12:35 12.10.2026
 
"Битва моторов" возглавила кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Битва моторов" с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавил кинопрокат в России

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премьера "Битва моторов" с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283,3 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место заняла еще одна премьера - перевыпуск "Сумерки. Сага: Новолуние". Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей.
"Приключения мамонтенка: В поисках мамы" заняли третью строчку, собрав за уикенд 77,8 миллиона рублей.
Лидер прошлых недель - фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли опустился на четвертую позицию: за уикенд он заработал 61,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает сказка со Славой Копейкиным "Царевна Несмеяна", заработавшая 57,7 миллиона рублей.
 
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