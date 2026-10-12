https://1prime.ru/20261012/bolgariya-874162459.html

Обрыв интернет-кабеля парализовал работу почтовых отделений в Болгарии

Обрыв интернет-кабеля парализовал работу почтовых отделений в Болгарии - 12.10.2026, ПРАЙМ

Обрыв интернет-кабеля парализовал работу почтовых отделений в Болгарии

Отделения компании "Болгарские почты" по всей стране не обслуживают граждан из-за проблем с интернет-соединением, сообщает Болгарское национальное радио. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:39+0300

2026-10-12T19:39+0300

2026-10-12T19:39+0300

болгария

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874162459.jpg?1791823183

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отделения компании "Болгарские почты" по всей стране не обслуживают граждан из-за проблем с интернет-соединением, сообщает Болгарское национальное радио. Причиной сбоя стал обрыв кабеля, сообщила представитель компании. На сайте компании говорится, что проблемы со связью наблюдаются с 11.00 (совпадает с мск). Телефоны с информацией для клиентов также не работают. "Болгарские почты" - национальный почтовый оператор Болгарии, охватывающий сетью из более чем 2,9 тысячи отделений всю страну и предоставляющий почтовые, логистические и базовые финансовые услуги.

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болгария