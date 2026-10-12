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Болгария запросила помощь НАТО в расследовании атаки на суда в Черном море

Болгария запросила помощь НАТО в расследовании атаки на суда в Черном море - 12.10.2026, ПРАЙМ

Болгария запросила помощь НАТО в расследовании атаки на суда в Черном море

Болгария обратилась к ЕС и НАТО за технической помощью для продолжения расследования атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море, сообщило... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:40+0300

2026-10-12T19:40+0300

2026-10-12T19:40+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Болгария обратилась к ЕС и НАТО за технической помощью для продолжения расследования атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море, сообщило правительство. Премьер-министр Болгарии Румен Радев на прошлой неделе заявил, что беспилотники в ночь на 6 октября атаковали два судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно загорелось, другое затонуло. Власти Болгарии не располагают сведениями, кому принадлежали атаковавшие дроны. "В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса (о помощи – ред.), учитывая его неотложный характер", - говорится в коммюнике. Как отмечается в заявлении, до сих пор, несмотря на усилия Болгарии, не было обнаружено никаких обломков беспилотников, которые позволили бы установить их происхождение. Шестого октября с загоревшегося после атаки дронов зерновоза Able под флагом Палау было эвакуировано 18 моряков, двое из них были тяжело ранены. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, шедшего под флагом Того, пропал без вести.

болгария

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мировая экономика, болгария, черное море, урсула фон дер ляйен, марк рютте, нато, ес, евросовет