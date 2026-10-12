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Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета на 2027-2029 годы

Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета на 2027-2029 годы - 12.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета на 2027-2029 годы

Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:47+0300

2026-10-12T10:47+0300

2026-10-12T11:29+0300

финансы

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, передает корреспондент РИА Новости.Документ внесен правительством РФ. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона рублей и 53,9 триллиона, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.

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финансы, госдума, россия