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"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину
"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину
Екатеринбургское ООО "Бизнесарт-ЕК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании чуть более 4 миллионов рублей с певицы Люси Чеботиной,... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:36+0300
2026-10-12T18:36+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Екатеринбургское ООО "Бизнесарт-ЕК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании чуть более 4 миллионов рублей с певицы Люси Чеботиной, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 9 октября и к рассмотрению еще не принят. На чем основаны заявленные требования, пока не уточняется. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компании-истца - "деятельность зрелищно-развлекательная прочая". За 2025 год она получила 366 тысяч рублей чистого убытка.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
18:36 12.10.2026
 
"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину

"Бизнесарт-ЕК" подал иск к Люси Чеботиной на 4 миллиона рублей

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Екатеринбургское ООО "Бизнесарт-ЕК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании чуть более 4 миллионов рублей с певицы Люси Чеботиной, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 9 октября и к рассмотрению еще не принят. На чем основаны заявленные требования, пока не уточняется.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компании-истца - "деятельность зрелищно-развлекательная прочая". За 2025 год она получила 366 тысяч рублей чистого убытка.
 
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