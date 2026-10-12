https://1prime.ru/20261012/chebotina-874159702.html

"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину

"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Бизнесарт-ЕК" подал в суд на Люси Чеботину

Екатеринбургское ООО "Бизнесарт-ЕК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании чуть более 4 миллионов рублей с певицы Люси Чеботиной,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:36+0300

2026-10-12T18:36+0300

2026-10-12T18:36+0300

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общество

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Екатеринбургское ООО "Бизнесарт-ЕК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании чуть более 4 миллионов рублей с певицы Люси Чеботиной, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 9 октября и к рассмотрению еще не принят. На чем основаны заявленные требования, пока не уточняется. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компании-истца - "деятельность зрелищно-развлекательная прочая". За 2025 год она получила 366 тысяч рублей чистого убытка.

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