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На развитие ДФО в бюджете 2027-2029 годов предусмотрено 136 млрд рублей

На развитие ДФО в бюджете 2027-2029 годов предусмотрено 136 млрд рублей - 12.10.2026, ПРАЙМ

На развитие ДФО в бюджете 2027-2029 годов предусмотрено 136 млрд рублей

На госпрограмму по развитию Дальневосточного федерального округа в бюджете России 2027-2029 годов предусмотрено 136 миллиардов рублей, сообщил глава... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:49+0300

2026-10-12T11:49+0300

2026-10-12T11:49+0300

россия

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

госдума

сахалин-2

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. На госпрограмму по развитию Дальневосточного федерального округа в бюджете России 2027-2029 годов предусмотрено 136 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании профильного комитета Госдумы, посвященного формированию бюджета на предстоящие три года. Как отметил Чекунков, в том, что касается формирования бюджета, общие подходы к финансовому обеспечению госпрограмм "Социально -экономическое развития Дальнего Востока" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" сохранены. Сформирован сбалансированный бюджет между экономическим и социальным развитием, подчеркнул министр. "На государственную программу по развитию Дальневосточного федерального округа с учетом зарезервированных средств от проекта "Сахалин-2" на 2027 - 2029 годы в общей сложности предусмотрено 136 миллиардов рублей", - сказал Чекунков. Министр отметил, что его ведомство и министерство финансов ежегодно пересчитывают по итогам года средства, поступившие от проекта "Сахалин-2". Отдельно эта тема поднималась на совещании президента РФ Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума.

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россия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, госдума, сахалин-2