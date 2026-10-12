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Новак прокомментировал переговоры России и США о поставках дизтоплива

Новак прокомментировал переговоры России и США о поставках дизтоплива - 12.10.2026, ПРАЙМ

Новак прокомментировал переговоры России и США о поставках дизтоплива

Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:51+0300

2026-10-12T21:51+0300

2026-10-12T22:06+0300

энергетика

россия

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владимир путин

дональд трамп

дизельное топливо

дизель

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем."Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".По его словам, Россия до конца года выйдет на объем экспорта на мировые рынки дизельного топлива в 3-3,5 миллиона тонн в месяц.В субботу правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.Российские нефтяники по согласованию с правительством незамедлительно приступят к заключению контрактов по поставкам дизельного топлива за рубеж, сообщали также в кабмине.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, александр новак, владимир путин, дональд трамп, дизельное топливо, дизель