https://1prime.ru/20261012/diztoplivo-874165830.html

Новак рассказал о снижении цен на дизельное топливо

Новак рассказал о снижении цен на дизельное топливо - 12.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о снижении цен на дизельное топливо

Мировые цены на дизельное топливо уже скорректировались на 5-6%, дополнительные поставки дизтоплива из России позволят частично сбалансировать спрос и... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:57+0300

2026-10-12T21:57+0300

2026-10-12T21:57+0300

россия

сша

александр новак

владимир путин

дональд трамп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874165830.jpg?1791831421

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на дизельное топливо уже скорректировались на 5-6%, дополнительные поставки дизтоплива из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Цены значительно выросли относительно тех, что были в начале года, примерно на 80-100%, почти в два раза. <...> Дополнительные поставки из России на мировые рынки - они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%", - сказал он в интервью ИС "Вести".Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, александр новак, владимир путин, дональд трамп